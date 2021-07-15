Sports Bra當胸圍長戴會令胸部下垂？　脊醫：日著不應超過OO小時

Sports Bra（運動內衣）近年成為「潮流單品」，女生不僅在運動時穿Sports Bra，更會用作配襯衣服，穿出活潑風格。不少有健身習慣的女生為求方便，更會將Sports Bra當胸圍戴，但原來長時間穿著Sports Bra，竟暗藏「危機」，傷及肩頸肌肉之餘，更會影響胸型？



不少女生將Sports Bra（運動內衣）融入日常穿搭。（IG@coffee89921）

脊醫黃頴暘（Athalie Wong）指Sports Bra（運動內衣）作用在防止胸部在運動時晃動，設計通常貼合胸部，穿戴時胸部受壓，尤其是豐滿人士所受壓力更大，導致胸肌過緊，引發痛症，如「上交叉綜合症」​(Upper Crossed Syndrome)。因此她並不建議長時間穿著Sports Bra，「最好只在運動時穿著，一天內不應穿超過4小時。」

OL長時間穿Sports Bra（運動內衣）更易患痛症？

脊醫黃頴暘指「上交叉綜合症」是背部上方的肌肉失衡，前方的胸大肌及胸小肌過緊縮短，背部斜方肌太弱被拉長，從側面看會形成「X」字，整個人的體態會是「寒背」，長遠會傷及頸膊，嚴重甚至會出現手麻、肋骨發炎、頭痛等問題。

不少OL放工後會參加瑜伽班或健身，為求方便，在上班前已戴定Sports Bra，但脊醫黃頴暘直言「返Office工」更是「上交叉綜合症」的高危族群：「她們返工已經長期對住電腦，維持同一坐姿，胸肌已經過緊，再加上穿著Sports Bra的壓力，便會更易誘發痛症。」，建議運動前才更換Sports Bra為佳。

▼▼▼選購Sports Bra（運動內衣）也有訣竅，要根據運動強度選適合內衣？點擊看脊醫提出選購Sports Bra 5大貼士▼▼▼

+ 6

Sports Bra（運動內衣）長戴影響胸型難短時間改善

長期穿著Sports Bra（運動內衣）除了會引起肩頸問題，也會影響胸型。「一般胸圍有鋼圈，承托力較高，而Sports Bra大多無鋼圈，如果是幼肩帶設計，承托力更加不足，長期穿著或會引致胸部下垂。」

肩帶粗幼影響承托力。（IG@inez_leong）

脊醫黃頴暘直言女性胸部不同於男性，大部份是脂肪，胸型一旦改變，雖然並非「無得救」，但需要長時間的鍛煉才能重新擁有漂亮胸型。

頭痛不止3個月以上要求醫

肩頸痛症要及時醫治，黃醫生指一旦頭痛超過3個月，用盡方法如熱敷也無法解決，便是肩頸問題的徵狀，尋求醫生協助。

要預防肩頸緊繃，除了切勿長時間戴上Sports Bra，更要留意平日身體姿勢。如工作時要長期對住電腦，最好15分鐘伸展一次：「運動如瑜伽、伸展運動、重力訓練等，也有助放鬆身體過緊肌肉及鍛煉軟弱肌肉。」

脊醫黃頴暘（Athalie Wong）指長期穿著Sports Bra除了會引起肩頸問題，也會影響胸型。（受訪者提供）

除了選購Sports Bra，買胸圍也大有學問。女生與胸圍的親密度無人能及，胸圍天天戴，卻不一定戴對，胸圍尺寸，一旦搞錯，Bra不稱身不僅影響美觀，更可能導致胸部下垂、副乳出現、腰酸背痛等問題，不想買錯胸圍戴錯Bra，要了解胸圍計算及胸圍尺寸。

▼▼▼自行量度胸圍尺寸，先要選對時機，切忌選經期快到之前或飯後測量，因胸部或腰部膨脹會導致誤差。點擊看胸圍尺寸及量度方法，3個步驟準確量度胸圍▼▼▼

+ 2

▼▼▼【同場加映】消委會測試了市面上15個品牌的運動內衣（Sport Bra），測試以舒適度、排汗快乾度及耐用程度等多方面步進行分數評核。消委會Sports Bra測試結果，lululemon排汗佳，7款表現達4.5分以上，爆冷品牌也上榜▼▼▼

+ 3

▼▼▼【同場加映】炎炎夏日，女生的服裝變得較為「少布」，不時穿上小背心、入膊衫、吊帶等清涼衣著，如果穿著胸圍的話，容易走光或是「bra帶」外露，尷尬又損美觀，到底該怎樣選擇合適的內衣？不妨看看編輯為大家整合的7大夏天內衣穿搭指南，耍小性感時不再有煩惱。小背心、一字領衫該如何配對合適內衣？即看「7大夏天內衣穿搭指南」▼▼▼