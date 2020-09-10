近日熊黛林在微博釋出一張身穿白色運動內衣（Sports Bra）的自拍照，輕露豐滿的胸部及小蠻腰，完全不像兩孩之母，旋即引來網民嘩然：「怎麼保持胸部不下垂的呢？」大讚她胸形美，更激發粉絲修身的決心。

其實無論是豐滿或小胸女生，都有可能出現胸部下垂的危機，重點是要鍛鍊，運動時更要選對高承托力的運動內衣，可保護胸形。早前消委會便測試了15款受歡迎的Sports Bra，在透水氣度、排汗快乾度、耐用程度與底圍肩帶壓力進行比較，推出表現佳、承托力較好的產品清單。

現年39歲的熊黛林即便生下兩位可愛的女兒，仍能維持昔日的模特兒身材。(熊黛林Lynn@微博)

現年39歲的熊黛林自2018年為丈夫郭可頌生下雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia後，便鮮少在參與幕前的演出，但即使將人生重心放在家庭的熊黛林，仍積極管理自己的身材。近日熊黛林在微博釋出一張身穿白色運動內衣（Sports Bra）的自拍照，輕露豐滿的胸部外，更見熊黛林擁有令女生著迷的小蠻腰，毫無贅肉的蠻腰配上幼手臂，真是令人聯想不到她已經是兩個孩子的媽。不少網民更在照片下留言大讚熊黛林：「這個就是讓我望塵莫及的存在，身材我實名羨慕」、「怎麼保持胸部不下垂的呢？」與「看了這個給我很大的刺激，我決定這頓飯少吃兩碗」的回應。

不同女生對於身材管理有不同程度的要求，但是普遍女生除了依靠飲食減肥外，更會配合運動來達到消脂與修線條的效果。然而，女生運動時，尤其跑步或劇烈運動，胸部會向上下左右呈「8字型」晃動，持續晃動或會拉鬆「乳房懸韌帶」，造成胸部下垂，所以必須穿着承托力好的運動內衣（Sports Bra）保護胸部及胸形。而較豐滿的女生，或要進行劇烈運動的女生，可選肩帶較粗的款式，相對承托力較好。

有見及此，筆者便為豐滿女生們，整合早前消委會所推薦的數款承托力較好的運動內衣（Sports Bra）品牌：

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最昂貴的運動內衣得分卻不是最高? 附7款整體表現較佳的運動內衣名單

一件號稱「舒適無度」的運動內衣對於女性做運動時，有至關重要的作用 (shi_ga@IG)

雖然消委會在報告指出品牌以上運動內衣的承托力表現較佳，但由於運動內衣所提供的承托力通常以加厚型的物料或是加厚的胸墊來達到，而這些外加的物料或會影響運動內衣的透氣性。

一件好的運動內衣，不只視乎其承托力，還有透水氣度、排汗快乾度、耐用程度等方面，所以，消委會測試市面上15款女士的運動內衣（價錢由$129至$480不等），從透水氣度(g/m2/24hr)、排汗快乾度(分鐘)、耐用程度與底圍肩帶壓力等四個方面進行樣本測試與比較，綜合得出整體表現較佳的7款產品。

在測試耐用程度方面，消委會對樣本進行30次洗滌及晾乾，然後再評估運動內衣前後的尺寸與外觀變化，而在測試底圍肩帶壓力時，便是進行模擬快速步行時，減低乳房晃動幅度的評估。

結果發現測試的樣本中部分運動內衣，在透氣度及快乾表現中懸殊，部分樣本更於多次洗濯後出現變形與變色的問題。消委會報告更刻意指出部分的運動內衣為了加強承托力與舒適度，往往採用更厚物料與加厚型的內衣罩杯胸墊，從而影響運動內衣的透氣度與排汗能力。

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被測試的運動內衣 15 個樣本之中，品牌Puma 「4 Keeps Bra PM」和New Balance的「NB Pulse Bra」的肩帶相對於同類型的運動內衣肩帶為寬，有助減少對肩膀所產生的壓力。不過，不同人對於運動內衣所追求的方面也盡有不同，最重要是挑選一件適合自己的運動內衣了。

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資料來源：消委會