胸圍尺寸｜揀Bra必看4個承托位置　胸圍有「姊妹尺碼」胸大點揀？

胸圍計算｜胸圍如何挑選？如何知道適合自己的胸圍尺寸，是否一直穿錯胸圍不知道？《01女生》找來香港內衣品牌Sheer創辦人Lisa為大家講解大、小胸部尺寸的女生如何找到適合自己的Bra與介紹何為「Sister Sizes（姊妹尺碼）」，讓你輕鬆在不同內衣品牌都能找到適合自己的Bra。



女生們知道如何挑選一個適合自己的胸圍嗎？（sheer.com.hk）

如何界定自己是小罩杯、大罩杯？揀Bra時有甚麼注意地方？

選擇一個適合自己的胸圍非常場重要，一來是穿上身的舒適度，二來是防止胸部變型，但原來一般尺寸與大胸部的女生在選擇內衣時是有不同的方法，在了解選擇正確胸圍貼士前，到底如何界定自己是小罩杯，還是大罩杯呢？

香港內衣品牌Sheer創辦人Lisa接受《01女生》訪問。（Sheer提供）

香港內衣品牌Sheer創辦人Lisa指：「亞洲女生胸部一般不大，在香港，D罩杯算是大尺寸；而在內衣行業中，E罩杯才算是大胸部。」

在內衣界沒有特別界定小罩杯，小罩杯同樣視為「一般尺寸」，對於這類女生選胸圍上，Lisa分了3個步驟，包括圍帶、肩帶，與貼合狀況，從而找出一個合適自己尺寸的胸圍。

▼▼▼【按圖看】D罩杯以下的女生一般被視為「小胸／一般尺寸」，如果脫下內衣時發現紅壓痕、圍帶過鬆，這都代表着胸圍不適合你的尺寸，讓Lisa給一般尺寸女生的選購胭圍貼士與推薦胸圍款式▼▼▼

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大罩杯的女生在選擇胸圍時要更加留心，特別在承托力上：「不合適的胸圍不但無法保護和支撐胸部，更會將乳房組織推到腋下和背部，或者擠出罩杯上沿。」相反，合適的胸圍能夠承托胸部，使胸部集中堅挺，還可改善體形，令身材看起來更加勻稱。

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Lisa續指，「30D」的女生在罩杯尺寸上看似是大胸部，但其實身型屬於偏瘦，比例上不算是大胸：「32D、34D是常見的尺寸，而36D和38D才算大胸女生。」胸圍尺寸非單看罩杯，也要留意圍帶位置，也因而衍生「Sister Sizes（姊妹尺碼）」的概念。

Sister Sizes（姊妹尺碼）就是替代尺寸。（sheerlingerie@instagram）

甚麼是「Sister Sizes（姊妹尺碼）」？

「Sister Sizes（姊妹尺碼）」是圍帶與罩杯組合而成的相鄰尺碼：「30D其實是也適合32C和34B。」由於不同的內衣品牌的尺寸可能有些微不同，令女生不能一個尺寸走天涯：「許多女生當認定自己是B罩杯，當胸圍不合身便應該找32B、 34B或36B，這是個謬誤，也是出現Sister Sizes（姊妹尺碼）的原因之一。」

在內衣界有一句名言：當圍帶穿小一碼，罩杯便要穿大一碼。 香港內衣品牌Sheer創辦人Lisa

面對胸圍不合適，如出現壓痕、圍帶過鬆，不貼平背部，女生便要考慮試穿姊妹尺碼；例果你是「34B」，穿其他品牌的34B時發現罩杯適合，沒有壓胸或離罩，但圍帶太鬆，你便應該試姊妹尺碼「32C」，而非「32B」，因為32B對你來說太細了。女生們只要了解姊妹尺碼後，便可從不同內衣品牌及設計，都能找到最適合自己尺寸的胸圍。

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