Uniqlo無鋼圈胸圍「台版」平價網購　5間台灣內衣品牌百元入手

平Bra｜女生胸圍Bra要有功能、款式，更要不着壞胸，在香港動輒也要四、五百元，相反台灣內衣品牌多多，而且定價都非常親民，甚至胸圍加內褲也只需HK$164，有些滿指定金額便免運費到香港，《01女生》為一眾女生精選了5間台灣平價Bra品牌。



DP shop受上胸沒甚麼肉的女生歡迎。（depic_tw@instagram）

針對上胸沒肉：DP Shop



DP shop受眾小胸女生歡迎，有網民指穿過其他牌子容易空杯，且不能做到「事業線」，但DP shop的Bra設計集中，即使AA 罩杯也不會空杯；軟鋼圈設計減輕負擔，又能帶給安全感。

品牌著重流行、多樣化設計，滿足喜好時尚穿搭的女生；價錢實惠，一般約百多元便可入手，也可自行配搭小內褲。

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Mia Boutique主打時尚無鋼圈內衣。（miaboutique_official@instagram）

時尚無鋼圈：Mia Boutique



Uniqlo 無鋼圈內衣，設計簡約，至於Mia Boutique 則主打設計多花款的無鋼圈內衣，有素面，也有花巧設計，即使露出也不礙眼；有用家稱讚Mia Boutique就算是無鋼圈設計也能有出色的集中效果，而且包覆性好，胸型看上去更圓潤豐滿。

Mia Boutique不時有減價優惠，百元港幣可入手法式內衣組（胸圍+內褲），十分划算，就算不當日常內衣，用來當內襯配搭也物超所值。

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（dachengbra@instagram）

上圍豐滿：大成內衣



台灣製造的大成內衣，由可愛到性感款式也有，尺寸提供由A cup到H cup，是大罩杯、肉肉女必收藏的台灣內衣品牌。

大成內衣1994年由小店起家，以平價提供功能性內衣著名，其內衣包覆性強、舒適，更有拉提集中功能，墊不會太厚、太薄，有網民指可穿改善副乳，且夏天穿薄衣服沒有出現內衣痕跡。品牌不時減價，百元港幣可入手，消費滿TWD$3000（約HK$780）包郵到港，若找不到朋友「夾單」，平時運費也只是TWD$120 （約HK$30）。

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玉如阿姨內衣受台灣小資女喜愛。（yurubra@instagram）

小胸友好：玉如阿姨內衣



不少台灣網民推介「玉如阿姨內衣」，指「有溝不太會悶熱，厚度也還好」，上胸沒肉的女生，穿上玉如阿姨的水滴型內衣，也可解決簍空的痕跡。

玉如阿姨從事內衣事業超過20年，堅持台灣製造，可按自己的胸型選擇，網站清晰列明，按功能分類，就連胸骨較突出的女生（有稱「雞胸女孩」）也有專屬內衣，內衣大部分定價落在百元港幣左右，最貴也不過$250，非常划算，運費一般$50以內 ，視乎重量，消費HK$773包郵到港。

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愛穿搭的女生一定喜歡myBRA。（mybra_tw@instagram）

愛穿搭之選：myBRA



myBRA的內衣設計大多嘗心悅目，具小性感，不曝露，兼具功能性，用家評價指包覆性高，又集中。款式選擇多，夏天時女生愛穿平口、露背，也可找到相對應的款式，如露背，有些女生不喜歡穿nubra，一定要穿內衣，myBRA的美背款便非常適合，低脊心設計不會露出扣位，肩帶位置有扣子把兩條肩帶扣上，又可變成另一個款，一件兩穿，在夏天值得擁有。品牌價位約台幣$480 - $1,780（港幣約$125- $463），運費約$50元，消費滿港幣$500包郵到港。

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