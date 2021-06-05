夏天必備7大打底內衣　解決走光尷尬問題　不穿胸圍也能集中胸型?

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-05 20:00

夏天內衣｜炎炎夏日，女生的服裝變得較為「少布」，不時穿上小背心、入膊衫、吊帶等清涼衣著，如果穿著胸圍的話，容易走光或是「bra帶」外露，尷尬又損美觀，到底該怎樣選擇合適的內衣？不妨看看編輯為大家整合的7大夏天內衣穿搭指南，耍小性感時不再有煩惱。

即使如陳瀅身上的「中空」設計上衣，一樣有合適的打底內衣選擇。（missjni@instagram）

7款女生夏天必備內衣 復古公主袖上衣也不能穿一般胸圍？

為了美胸、包覆副乳，不少女生日常都是穿粗肩帶的胸圍，要是穿圓領、有衣袖等服裝當然沒有問題，但一穿上夏天常備的小背心卻是「馬上現形」。市面內衣款式也眾多，有胸墊式背心、Bralatte、Nu Bra等，服裝與內衣的配搭也成了一門學問。

復古平口公主袖設計在今年非常流行。（heidibibe＠instagram）

例如是今年流行的平口公主袖上衣，如果穿一般胸圍的話，平口位置會容易露出胸罩邊緣，而大領口的設計也會露出胸圍肩帶，十分尷尬。雖然換上無肩帶內衣便可以解決這些問題，但有些無肩帶內衣卻容易滑落，有利有弊。要穿得舒適、對胸部有足夠的承托力，又要避免走光問題？即看以下夏天內衣挑選指南！

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