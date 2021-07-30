洗Bra常犯的8大錯誤：內衣不能用洗衣粉洗？放洗衣機要注意這一點

擁有前凸後翹的好身材少不了內衣的加持，不管到了哪個年紀，女孩們對內衣都有不同的堅持與喜好。但是你也有內衣經常洗壞的經驗嗎？內衣到底能不能丟洗衣機洗？（想當初儂編真的超常洗壞）美女們別再亂洗你的內衣了！儂編統整了8大常犯的內衣清洗問題，快來往下滑看自己有沒有不小心犯了這些錯誤。



女生都知道內衣最好用手洗，但其實還有很多清洗禁忌會縮短Bra的壽命，如果不想剛新買的內衣變形鬆掉，便要避免以下8大清洗壞習慣~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 真的不能丟洗衣機嗎？

內衣的單價其實很高，不少女孩在買內衣時都會詢問店員如何保存，通常店員都會告訴妳使用手洗，才能好好保護鋼圈不會變形。但是通常聽到手洗，心理第一道聲音就是「好麻煩啊～」（儂編也是），難道真的不能丟洗衣機嗎？其實並不是不行，但是要注意的是，內衣是保護私密處的貼身衣物，清洗不當就會造成肌膚問題，因此清洗時記得裝洗衣袋，避免與外衣共洗以免造成不潔。

2. 內衣髒了就應儘快洗！

像現在夏天，很容易就會流汗，如果像外衣一樣，等積到一定程度時再一次清洗，很容易滋生細菌、造成肌膚困擾。但天天都要穿到的內衣真的要每天洗嗎？除了當天有運動、流汗量過大的女孩們需要經常洗，不然其實可以2～3天洗一次，以延長內衣的使用壽命。

3. 便宜、洗淨力強的洗衣粉居然不行？

原來使用洗衣粉洗內衣是錯的！一般洗衣粉洗滌力雖強，但是缺乏沖洗力，洗完衣服後，洗劑常常會殘留在衣服上，如果皮膚敏感的女孩可能會因此過敏（天啊～儂編一直以來都洗錯了）。正確的方式是取適當用量的中性洗劑或內衣專用的洗劑來清洗，如果用量過多會為質料帶來負擔、容易損壞內衣。

4. 使用消毒液消毒會傷害肌膚

消毒液能夠消滅病毒是因為它含有強烈刺激、腐蝕性的次氯酸鹽和強氧化劑，如果衣物沒洗乾淨上仍殘留洗劑的話，可能會對皮膚造成傷害。所以女孩們千萬不要覺得洗不乾淨就使用消毒液，讓嬌嫩的肌膚受損，因為這樣後續要使用多少保養品來修復實在不值得啦！

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5. 熱水會破壞布料彈性

最理想的方式是用冷水或比體溫略低約30度的溫水做清洗，絕對不能用熱水。一般女孩們可能覺得使用高溫的水能達到最快的去污、消毒效果，但其實很多衣物並不適合使用熱水做洗滌，因為過熱的水可能會對有彈性和細緻的布料產生損害，這樣的話內衣就不能好好撐住胸部就只能換新啦！（胸部變形誰都不想吧！）

6. 使用毛巾吸乾讓內衣穿更久

為求快速，很多人洗好內衣後會使用擰衣服、毛巾的方式去擰乾內衣的水（儂編也不例外），但其實這樣是不行的！正確應使用乾毛巾包裹，用手擠壓，讓毛巾吸乾水分後將內衣拉平至原狀以保持內衣的平整。不要覺得洗完直接拿去曬就好，因為裡面的襯墊並不容易乾，可能會因此發霉，所以女孩們別嫌麻煩，多一步就可以讓喜歡的內衣穿得更久，何不這麼做呢？

7. 烘乾機是鋼圈殺手

儂編曾經不小心把自己的內衣丟進烘乾機，鋼圈直接變形啦！（當下真的是超難過）雖然說舊的不去，新的不來，但是一件內衣也不太便宜，如果需要一直換新的內衣開銷真的不小（儂編的荷包負荷不了啦～）。因此平常就要好好愛護自己的內衣，不要為了方便就選擇錯誤的清洗方式。

8. 內衣壽命在於怎麼曬

你也有過穿內衣將肩帶拉到最緊仍覺得鬆鬆的經歷嗎？原來以正掛的方式曬內衣會讓肩帶因為水分的重量而越拉越長。因此正確的曬法應該是將「內衣倒掛」。錯誤的洗滌方式是縮短內衣的真正元兇，就算有再多內衣，也會因為洗壞太多而不夠穿，因此為了還能多穿幾次喜歡的內衣，就應該要找到正確的洗衣方式！

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