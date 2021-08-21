網購攻略｜楊丞琳熱捧台灣平價網購　3間網購台版GU親民價易入手

網購攻略｜網購如何避免「中伏」？身形適中，網購較易選對尺碼，但微胖身型或個子矮細的女生，網購更要額外留意以免「入錯貨」，也不容易找到合心水款式。《01 女生》精選專為以上身形為主打對象的台灣網購平台，價錢親民易入手



楊丞琳（Rainie）也熱衷網購， 她曾經分享，原來她衣櫃不少服飾配搭，也是來自平價的網購品牌Pazzo，她更被邀請成為「網路服飾品牌風格代言人兼設計師」，前後合作推出2個系列，以簡約個性為概念設計，非常百搭，也令更多海外的女生留意這台灣品牌。

Pazzo於2010年在台灣創立，主打以實惠的價錢入手百搭不乏時尚元素的服飾，7天內可一次退貨服務1次，更提供1次免費本地退貨服務，吸引大批台灣的學生及小資女支持，每一次貨品上架很快會缺貨。香港下訂單，以快遞約5-7天送達。

▼▼▼楊丞琳（Rainie）愛網購，Pazzo更是她的愛牌，品牌在2020年首次與她合作推出聯名系列，按圖看看她們的設計和售價▼▼▼

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大骨架身形：WEAR to EAT



WEAR to EAT是由台灣Youtuber Tiffany所創立，由於她屬於大骨架身形，常常網購時都會「中伏」，因而決心創立一個對大骨架身形友善的服裝品牌，讓女生不用為了塞進漂亮的衣服而努力節食。

WEAR to EAT適合不同身形女生穿搭。（weartoeat.official@instagram）

品牌設計由小性感的歐美風到溫柔約會風，最近首次推出泳衣系列，Tiffany指女生在網購沒衣時常遇到檔位不夠長、太緊勒肉，也希望顯瘦設計令肉肉女都可以有自信到海邊玩樂；透過快遞，3-5工作日送貨至香港。

▼▼▼WEAR to EAT的設計對大骨架、微胖系女生非常友好，統統都非常顯身材又顯瘦，Tiffany更強調不會對身形修圖，讓買家可以看到上身最真實效果，按圖看看她們的設計和售價▼▼▼

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mini matters專為為「小隻女」而設。（minimatterstw@instagram）

為小個子女生而設：mini matters



亞洲女生平均身高不算高，15X 厘米的佔大多數，走進Zara、H&M等歐美快時尚品牌，買短裙不時變成長裙，mini matters便是專為矮個子而設的品牌。

品牌由153 CM台灣Youtuber Meg Lu所創立，她深明矮小的女生在不改長度下非常難找到合適的服裝，因而決定開始品牌，mini matters初以中性復古風格，走簡約帶有趣味，漸漸也加入吊帶、荷葉邊、百褶等可愛設計；價錢約百元至數百元不等，香港顧客透過快遞，3-5工作日送達。

▼▼▼15X CM高的女生經常面對要改褲腳的問題，mini matters提供不同小個子友好的長褲、長裙，身細矮少也容易找到合適的配搭，按圖看款式及價錢▼▼▼

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▼▼▼同場加映：舒適飄逸的連身裙不挑身材又涼爽，成為女生遮肉「恩物」。風格簡約的Uniqlo推出質地舒適連身裙，當中不少以棉質製成，觸感輕盈順滑，穿上後涼爽又舒適。而且款式多樣，包括吊帶裙、A字型長裙、泡泡袖連身裙等。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：除了連身裙之外，短褲、短裙也是女生夏日時尚穿搭的首選。Uniqlo、GU推出麻棉製成的短褲、短裙，質料通爽透氣，即使天氣侷促也不會感到悶熱，簡單易襯又價格實惠。▼▼▼