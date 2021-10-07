ZARA首推瑜伽系列　精選10款$200下瑜伽服：點揀防下體現形走光？

ZARA近日推出首個瑜伽系列－「YOGA Collection」，主打各種瑜伽配件，如瑜伽墊收納袋、尼龍托特包等等，雖未這系列未有推出服裝，但顧客也可自行配搭ZARA緊身上衣與緊身褲。此外，也不妨參考以下精選10款UNIQLO、6ixty8ight等$200元以下瑜伽服，價錢實惠又舒適。



ZARA近日推出首個瑜珈系列－「YOGA Collection」．（ZARA）

ZARA首推瑜伽系列 主打瑜伽配件

ZARA近日推出首個瑜珈系列－「YOGA Collection」，雖然未有主打瑜珈服，但就推出各種瑜珈配件，如瑜伽墊收納袋、尼龍托特包、芭蕾平底鞋等等。顧客也可自行配撘ZARA緊身上衣與緊身褲，方便舒適之餘，又不會過份性感，十分適合喜歡以運動裝示人的女生。

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精選10款$200下瑜伽服：點揀瑜伽褲防下體現形走光？

除了ZARA的緊身上衣與緊身褲，若想價錢再親民一點的，可考慮以下精選10款$200下瑜伽服，如UNIQLO緊身褲，有高腰與修身款式，用上速乾、透氣、抗UV布料，多色選擇，最低價只售$59；而價錢一向親民的6ixty8ight，各式運動背心最低價只售$79；而不喜歡只穿運動胸圍的女生，也可選擇NIKE 的瑜珈短袖上衣，布料雖薄、輕柔但不貼身，不怕走光，也只售$199。

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▼▼▼同場加映：買運動內衣（Sport Bra）如何入手？消委會建議5個選購運動內衣貼士，運動強度愈大，所需的運動內衣固定性愈強。現在很多品牌官網及標籤上都有標明每款所適合的運動及支撐度，購買的時候可以作為參考。▼▼▼