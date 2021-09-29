林依晨10月將做媽媽　與老公遠距離戀愛不減甜蜜：婚姻要放下自我

【林依晨】台灣藝人林依晨與老公林于超結婚6年，二人雖時時分隔兩地，但一直有計劃生子，今日終於傳出林依晨早已懷孕，預產期將於10月的喜訊。林依晨與林于超雖遠距離戀愛，但常隔空「放閃」，林依晨對於愛情，也自有一套哲學。



林依晨與老公林于超結婚6年，二人雖時時分隔兩地，但一直有計劃生子，今日終於傳出林依晨早已懷孕，預產期將於10月的喜訊。（linyichen.ariellin@IG）

駕馭遠距離戀愛：婚姻中兩人都要肯收起一些些的自己

林依晨婚後一直渴望有小朋友，也曾透露過為了懷孕試了很多方法，結婚6年如今終於公佈喜訊，10月將迎來愛情結晶品，更有指是一位小公主。想林依晨為保護得來不易的小生命，所以才會如此低調保密，在預產期一個月前才與大家分享喜悅。有傳林依晨是透過人工受孕的方式懷孕，她的經紀人表示：「就給我們一點空間表示一切都是喜事希望，希望外界祝福。」

38歲林依晨與丈夫林于超於2015年結婚，因時常分隔兩地，二人的關係也不時成為傳媒的話題。林依晨曾在節目上提到丈夫，指其實認識了林于超很久，後來一起擔任婚禮的伴娘、伴郎，二人才開始更認識對方。林依晨指當時要做很多事，而林于超即使工作忙碌，還是盡力幫忙，留下好感並開始拍拖，於15年結婚。

林依晨與老公林于超經常分隔兩地，林于超長居美國，林依晨則留在台灣。（林依晨@微博）

林依晨曾在節目中提到：

在婚姻之中，兩人都要肯收起一些些的自己，才能成就一個美滿幸福的家庭，得到的愉悅、平靜與滿足感，也會大於你們願意放下的自我。 林依晨

二人因為工作關係，經常分隔兩地，林于超長居美國，林依晨則留在台灣，但距離卻無減二人甜蜜。林依晨與林于超愛得高調，不時分享二人的對話與旅遊的相片，是「放閃」，也算是給予對方安全感的貼心舉動。而且，二人也會把握見面的機會；而林于超更對林依晨承諾，只要他不在台灣，她隨時都可回娘家住，讓自小與媽媽相依為命的林依晨十分感動。對老公百分百信任的林依晨更言：「對我來說，如果兩個人可以不間斷地去設定一個共同的目標，一起去努力，會幫助對愛情保鮮。」

林依晨亦剛亦柔，有關影響到家人的事不會退讓。（林依晨@微博）

林依晨反擊嫁入「豪門」受委屈謠言：不能讓丈夫與家人受不白之冤

林依晨與丈夫林于超因分隔兩地，2人的關係也不時成為傳媒的話題。繼有傳2人婚變後，又有傳林于超帶「嫩模」回家，以及她需要每天4點半起床做早餐伺候豪門「老爺奶奶」、更為了懷孕而被逼吃青蛙。

對於失實謠言，藝人大多都由它不攻自破，但林依晨這次就主動回應，指自己是家中唯一對外發言的管道，不發一語反而讓家人蒙受了不白之冤，於是決定寫下長文澄清，指自己只有頭兩年嘗試當「印象中的好媳婦」，但「老爺奶奶」從沒有為難她、更開玩笑指在家中勉強稱得上「嫩模」的，只有她自己。

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同是常與丈夫分隔兩地的楊丞琳也留言，勸大家要聽當時人（即林依晨）的聲音；而邀請林依晨拍《各自安好》MV的劉若英也寫：「寫的真好 ！我在想為什麼字字句句都那麼熟悉？原來這些話我也曾經在心裡說過無數次，卻沒有能力像林依晨一樣幽默有理，卻又堅定明確的表達？」深表認同與支持。

人生難免遇到許多困境或意外，但只要心態正面、態度積極，不管手中拿到甚麼牌，都可以朝向正確的方向前進。 林依晨

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