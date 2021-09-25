保濕護膚3大常犯錯誤　油性皮膚不宜保濕？敷面膜易皮膚炎有原因

【保濕】皮膚會隨轉季而出現不同狀況，如乾燥、敏感或脫屑等，但保濕並非人人適合。了解保濕正確方法，才能減少對肌膚傷害，養成健康皮膚，如油性皮膚不宜保濕，護膚品也不是愈多愈好。



【保濕】油性皮膚不宜保濕，護膚品也不是愈多愈好。 （innisfreeofficial＠IG）

保濕3大錯誤：油性皮膚不宜保濕 面膜不需常敷？

保濕對護理皮膚很重要，令皮膚更水嫰光澤，但膚質不同，保濕護理程序也會有分別，並非所有膚質都適合保濕，保濕產品也不是愈多愈好。

台灣皮膚科醫生莊醫師在youtube頻道分享，不了解自己膚質就做保濕，或會令皮膚愈來愈差，例如平日易生暗瘡的皮膚即屬油性皮膚，而油性皮膚已含足夠水份，不適合保濕，再塗保濕乳液會令皮膚更易生暗瘡，應著重去角質與清潔。

另外，敷面膜也未必能夠有效保濕，如油性皮膚與「T字位」易出油的膚質，敷面膜或會令皮膚更易生暗瘡，敷面膜時間也未必越耐越好，當水份蒸發掉，面膜的成分濃度會提高，易造成皮膚炎或敏感。莊醫師建議，面膜以外，塗輕盈的乳液也可達保濕效果。

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