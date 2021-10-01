暗瘡｜暗瘡總是長不停？揭4大生活壞習慣成因　手機也是一大元兇

暗瘡｜油脂分泌、堵塞毛孔或生理期都會令暗瘡與粉刺問題出現。但除此以外，一些忽略了的生活壞習慣，也會令皮膚不斷長暗瘡與粉刺，原來使用手機也會令皮膚變差？



暗瘡 | 一些生活上的壞習慣，也會令皮膚不斷長暗瘡與粉刺．（innisfreeofficial＠IG）

4大造成暗瘡壞習慣：手機貼面、常用髮油都有關？

油性膚質特別容易長暗瘡、粉刺，但即使是中性或乾性膚質，也會因生活上的壞習慣，誘發皮膚不斷長暗瘡與粉刺。台灣皮膚科醫生莊醫師在youtube頻道分享，不同生活壞習慣，如護膚品並不是愈多愈好、化妝品太油膩會睹塞毛孔，造成暗瘡、粉刺；另外，我們時常觸碰手機，手機機面充滿細菌、油脂，而當使用手機談電話時，手機屏幕面貼在臉上，也可能誘發暗瘡。莊醫師提醒，髮根的髮膠、髮泥，或會令額角油脂太旺盛，而臉脥旁的頭髮，若塗了髮油等產品，沾到臉上也是引起暗瘡的成因。

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