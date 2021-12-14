Pantone 2022代表色長春花藍　精選手袋：必收藏BV、LOEWE？

【名牌手袋｜Pantone 2022】色彩研究機構Pantone每年都會公布年度代表顏色，日前宜布2022年代表色為長春花藍（Very Peri、編號17-3938），糅合紅色及藍色帶來的寧靜與活力之外，更充滿夢幻少女感，相信長春花藍色單品必定會成為來年大熱，當中有不少名牌已率先推出長春花藍色調的手袋款式，鐘情於特別色調的女生，不妨考慮一下。



【名牌手袋｜Pantone 2022】Pantone每年都會公布年度代表顏色，日前宜布2022年代表色為長春花藍（Very Peri、編號17-3938）．(Pantone)

Pantone 2022年代表色：長春花藍

Pantone表示，全球被疫情影響，希望透過長春花藍色傳達正面想法，激發創意，為未來帶來改變；各大奢侈品牌早已於手袋設計中加入長春花藍色，用來搭配大地色或淺色調穿搭最好不過。

【名牌手袋｜Pantone 2022】前Bottega Veneta創意總監Daniel Lee設計出小眾款式Shell Bag，具休閒感同時不失精緻度；HK$19,400。(LOEWE)

Bottega Veneta Shell Bag

前Bottega Veneta創意總監Daniel Lee設計的手袋款式向來主打簡約美，不少款式都成為時尚圈的It Bag，但仍有不少滄海遺珠，其中1款便是2021春夏系列款式Shell Bag。Shell Bag與其他經典袋款不同之處在於，其設計充滿玩味感，以貝殼作靈感，將數塊小牛皮運用cut-out方式拼接成半月輪廓，配上同色調尼龍抽繩袋，增加休閒感同時不失精緻度。

【名牌手袋｜Pantone 2022】LOEWE近日為Hammock Bag增設長春花藍色調；Small Size HK$21,350。(LOEWE)

LOEWE Hammock Bag

LOEWE以簡約設計及高手藝聞名，經典款式Hammock Bag得到許多時尚人士喜愛，以吊床為靈感創建出圓弧輪廓，外形簡潔搶眼，同時特別之處在於，將手袋兩側拉鏈拉開便能放大袋形，改變手袋形狀之餘更能增加實用度，另設有肩揹、斜揹、手挽多種揹法；LOEWE近日為Hammock Bag增設長春花藍色調，一袋就能打造出截然不同的風格造型。

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