Facial推介｜3大美容院享受療程兼打卡　日本茶室偽旅行感覺？

【Facial／美容院／打卡】除了於家居保養肌膚，定期到美容院進行美容療程為肌膚大清潔及深層保濕也是必需的！現時許多美容院都一改既有的全白裝潢，加以其他元素，將環境裝修得極美；以下推介3間打卡able美容院，適合做完Facial後逗留打卡一番。



【Facial／美容院／打卡】VITAE尖沙咀旗艦店位於半島酒店，佔地過萬呎，以粉色作裝潢主調。（品牌圖片）

VITAE：黎姿主理，設海景美容房

VITAE由黎姿（馬黎珈而）主理，以健康美作品牌理念，分別於中環、銅鑼灣及尖沙咀設療程中心，其尖沙咀旗艦店位於半島酒店，佔地過萬呎。VITAE以粉色作主調，大堂設有1張大型梳化供等候之用，同時適合在此打卡；VITAE主打全港唯一同時獲美國FDA及臨床醫學認證的Face Gym健面緊膚療程，穿越膠原層直達最底肌肉層，從而令皮膚增生3倍膠原，提升肌底彈性承托力、蘋果肌、緊緻輪廓等，解決8大表皮問題，加上部份美容房設維港海景，環境一流，讓你身心靈同時得以放鬆。

地址：九龍尖沙咀中間道18號半島辦公大樓16樓

電話：3929 1838



【Facial／美容院／打卡】SWAN Studio為記者的私心推介，裝潢以和式為主，設特大窗邊日式品茶位置。（程佩敏攝）

SWAN Studio：日式美容體驗

SWAN Studio為記者的私心推介，為日式美容小店，美容療程逾40款，美容師每次根據客人當日肌膚狀況建議適合療程，價錢合理不hard sell，可單次收費亦可購買package。

成立5年，主打日本小顏面部矯正皇牌療程及刺蝟針，前者透過獨特手藝徒手整骨復位，塑造立體五官輪廊與瘦面效果；後者有效排水腫，增加面部供氧量及改善面部暗沉缺氧問題；雖然記者多選擇其他療程，未親身嘗試過其皇牌療程的威力，但藝人譚杏藍（小花）、伍文生都大讚。SWAN Studio近日由尖沙咀大廈小單位搬到同座2000尺單位開設旗艦店，裝潢以和式為主，美容房空間大，設日式紙門、和式窗簾等；店內設特大窗邊日式品茶位置，享受療程前後也可坐在一旁品嚐店家悉心準備的茶，如同置身日本小茶室。

地址：九龍尖沙咀諾士佛臺4-5號東港商業大廈701室

電話：5323 2177



【Facial／美容院／打卡】一進Weirdo Beauty會先經過拱門設計、擺放粉芒草花海的走廊，如同「時光隧道」。(weirdobeauty.hk@Instagram)

Weirdo Beauty：粉色夢幻裝潢

Weirdo Beauty提供不同醫學美容、身體療程及仿真眉、角蛋白睫毛等半永久項目，與其他美容院有別的地方在於，Weirdo Beauty會在療程前以AI皮膚檢測儀為客人詳細分析底層肌膚狀況，以建議最佳療程選擇，相信即使是脆弱敏感肌也能在此找到適合自己的療程。

Weirdo Beauty的裝潢以粉色調為主，融合Spa與花森林概念，一進店會先經過拱門設計、擺放粉芒草花海的走廊，如同「時光隧道」一樣，從繁忙街道踏進粉色花森林，店主更表示黃昏時更美更有感覺。

【Facial／美容院／打卡】Weirdo Beauty的裝潢以粉色調為主，融合Spa與花森林概念。(weirdobeauty.hk@Instagram)

地址：荔枝角永康街63號Global Gateway Tower 2309室

電話：30015823



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