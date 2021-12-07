上環好去處｜新加坡品牌Love, Bonito限定Cafe　壁畫牆打卡送禮品

【Cafe｜打卡｜Love, Bonito】上環太平山街遍布文青小店以及打卡Cafe，是假日慢活的好去處，新加坡時裝品牌Love, Bonito近日就與stain+聯手合作首間限定概念咖啡店CaffeLB，品嚐咖啡的同時，可與夢幻粉色裝潢打卡一番。



【Cafe｜打卡｜Love, Bonito】Love, Bonito近日與stain+聯手合作首間限定概念咖啡店CaffeLB。（品牌圖片）

8呎高粉色外牆吸睛度高

Love, Bonito以簡約設計與高性價比得到眾多女生喜愛，繼今年8月建立香港官網，最近又有新搞作，選擇與位於上環太平山街的stain+合作。stain+定期就會與不同品牌聯乘，例如曾與香港藝術家Leon Lollipop、雪花秀等等，會將8呎高的外牆變成不同主題的油畫及把內部裝潢「大變身」；而是次與Love, Bonito聯手打造的首間限定概念咖啡店CaffeLB，則特意邀請本地藝術家Carol Mui為咖啡店創作壁畫及主題裝置，配合Love, Bonito的粉紅色調，充滿少女心，無論外牆還是內裡環境都非常吸睛，適合打卡。

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外牆打卡送限定禮品極吸引

Love, Bonito與stain+提供「打卡」優惠，在美美的外牆壁畫打卡後，僅記將照片上載至個人Instagram，並加上指定Hashtags，即可換領期間限定Rose Coffee及Pink Latte、薑餅女曲奇或咖啡掛耳包，店舖每個星期會選出最佳相片，該名幸運兒可獲得Love, Bonito港幣$1,000購物禮券乙張。

【Cafe｜打卡｜Love, Bonito】CaffeLB 2樓位置擺放了Love, Bonito最新2021秋冬系列服裝，外套款式可即場試穿。（品牌圖片）

Cafe展示最新2021秋冬系列服裝 即場註冊會員送禮物

Love, Bonito中環Pop-up Store已於早年結束營業，現在僅設網店，雖然已細心提供尺寸表，但仍未能親自感受穿上身後的效果。是次限定概念咖啡店的2樓位置就擺放了Love, Bonito最新2021秋冬系列服裝，外套款式更可即場試穿，讓顧客感受其質地與穿上身效果。

即場註冊會員，可獲贈限定禮物LB Pouch或限量版Furoshiki Wrap乙份，而顧客亦可即場透過QR Code直接連結Love, Bonito網店購買2021秋冬系列服裝，在指定日子內買滿HK$750並輸入優惠碼可享9折；滿HK$900，輸入優惠碼則享8折，相當方便及抵買。

限定概念咖啡店CaffeLB至1月2日，享用咖啡、打卡之餘，更設多項優惠，絕不能錯過。

▼▼▼12月8日至13日期間，訂單消費滿指定金額並輸入優惠碼可享折扣，【按圖看】優惠碼。▼▼▼

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