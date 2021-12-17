Valentino官網限時減價低至6折：必搶大熱SUPERVEE　入門款$5XXX

【名牌手袋｜減價｜Valentino】隨各大外國購物平台展開減價潮，Valentino官方網站也推出低至6折的折扣優惠，多款人氣手袋列入減價範疇中，包括大熱SUPERVEE及VSLING款式，鍾情於此兩個款式的女生必定要藉此機會入手。



【名牌手袋｜減價｜VALENTINO】VALENTINO官方網站推出低至6折的折扣優惠，其中，必搶SUPERVEE小牛皮手袋。(j_chaeyeoni@Instagram)

Valentino官方網站限時減價

Valentino手袋設計簡約優雅，多備有品牌大VLogo或窩釘設計，大大增加辨識度，備受女生寵愛。Valentino官方網站正進行限時減價促銷，不但低至6折，加上不限消費金額也可享免運費服務，相當抵買！其中，必搶SUPERVEE小牛皮手袋，採用梯形輪廓設計，實用度高；袋身飾有超大黃銅飾面VLogo標誌，另附有可拆卸手柄和皮革肩揹帶，可按照個人喜好與當日造型決定揹法，原價HK$19,200，減價後只HK$13,440。

【名牌手袋｜減價｜VALENTINO】預算有限的話，建議選擇Rockstud款式，設黑色、紅色，折後只HK$5,390就能入手。(VALENTINO)

預算有限的話，建議選擇Rockstud款式，同樣以小牛皮製成之外，設黑色、紅色，方正形袋身及皮革肩揹帶上飾有品牌經典窩釘，袋身背面與袋內分別具有內貼袋，可擺放八達通、卡片等小物，更重要的是價錢相當實惠，折後只HK$5,390就能入手，不失為入門的好選擇。

▼▼▼【按圖看】精選VALENTINO 15個減價手袋，必搶SUPERVEE 及VSLING款式。▼▼▼

+ 10

（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

同場加映｜名牌手袋｜Longchamp推節日系列：全新Brioche實用手袋勢成大熱？

同場加映｜DIOR經典款Lady Dior親民變奏版：鏈條銀包實用度高 萬元內入手