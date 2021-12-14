聖誕穿搭2021｜聖誕節約會穿搭指南Gel甲攻略：示範3款大熱款式

【聖誕穿搭2021｜美甲】除了準備聖誕節與另一半約會的穿搭打扮，指甲也絕對不能忽視，務求於外形上做到完美無瑕，予伴侶煥然一新的感覺之餘，更能增添節日氣氛。



【聖誕穿搭2021｜美甲】除了準備聖誕節與另一半約會的穿搭打扮，指甲也絕對不能忽視。(charmaine_sheh@Instagram)

大部份女生都會於美甲前在各大美甲師社交平台上尋找靈感，以下整理3款大熱聖誕美甲款式，設計不浮誇又能加強節日氛圍，絕對能於約會中加分，整甲前不妨先鎖定目標！

【聖誕穿搭2021｜美甲】推介暈染效果的美甲款式，每隻甲面顏色與暈染紋理均帶變化，更具獨特性。(murakaminail@Instagram)

美甲款式推介：暈染紅

聖誕節當然要將指甲弄成節日感滿滿的紅色，搭配淺色調毛衣即時提升搶眼度，同時更添一份溫暖感。純色以外，也可在底色上加入閃粉或漸變色元素，併色效果形成視覺上的衝擊，令美甲效果更具層次感；另外，推介暈染效果的美甲款式，每隻甲面顏色與暈染紋理均帶變化，更具獨特性。

【聖誕穿搭2021｜美甲】走低調風格但又想增加節日氛圍的女生，不妨選以留白方式配以聖誕彩繪。(pampeliskanail@Instagram)

美甲款式推介：聖誕彩繪

走低調風格但又想增加節日氛圍的女生，不妨選以留白方式配以聖誕彩繪。選用透明或淺色調甲油底色，在甲面上繪製或貼上聖誕樹、聖誕老人、雪人等聖誕元素圖案，瞬間充滿聖誕氣氛，時尚又帶點可愛甜美感，搭配連身裙甜美造型或粉色調穿搭，感覺更Girlfriendable。

【聖誕穿搭2021｜美甲】初踏入美甲行列或鍾情於極簡設計的女生，建議可選擇法式指甲。(betina_goldstein@Instagram)

美甲款式推介：法式指甲

初踏入美甲行列或鍾情於極簡設計的女生，建議可選擇法式指甲，法式指甲款式簡約耐看、感覺乾淨，只需在完成底油後，於指緣描繪細線，便能完成；更重要的是由於沿用透明底油的關係，即使指甲留長了也不會覺得礙眼，為基礎入門必備的美甲款式。白色細線以外，也可在指甲邊緣塗上金色、銀色，甚至一些鮮艶色形成對比，亦能選用其他顏色底油替代透明或裸色甲油，指甲邊緣則選擇同色調襯色，成為進階版的法式指甲。

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