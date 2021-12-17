日本樂天10大「年度美容好物」名單：第5位面膜消痘兼補水CP值高

【日本樂天／美容產品】臨近年末，各大時尚與美容網站相繼發布年度最受歡迎產品排行榜；早前，日本樂天市場Rakuten公布10大「年度美容好物」排行，當中涉及髮型用品、防曬、面膜等，不妨看看有甚麼推介，作入手參考。



【日本樂天／美容產品】日本樂天市場Rakuten公布10大「年度美容好物」排行，當中涉及髮型用品、防曬、面膜等。(ahc.official@Instagram)

日本樂天市場Rakuten 10大「年度美容好物」排行

美容產品日新月異，選購前先搜尋一下相關用家評價或美妝排行榜，絕對能減少中伏機會！樂天市場Rakuten10大「年度美容好物」排行中，綜合不同種類的美容產品，第7至10名分別是髮型用品，包括BOTANIST植物性洗頭水（保濕型）、Scalp D 藥用頭皮洗髮水、護髮素及其套裝、Moroccanoil 摩洛哥順髮油。

【日本樂天／美容產品】La Roche-Posay每日高效提亮防曬霜（粉色）為品牌皇牌產品。(nana100t@Instagram)

此外，第3名為醫學級護膚品牌La Roche-Posay的皇牌產品：每日高效提亮防曬霜（粉色），全面阻隔UVA／UVB及隔離空氣污染物之外，更能瞬間提亮、均勻膚色，當成妝前底霜使用，營造偽素顏效果，深受日本女生喜愛。

【日本樂天／美容產品】第5位的CICA積雪草每日舒緩面膜性價比極高。(ellililly@Instagram)

而面膜類也佔據排行榜3席位置；其中，第5位的CICA積雪草每日舒緩面膜性價比極高，售JPY¥2,420（約HK$166），採用抽取式設計，非常貼心方便；面膜主要針對暗瘡、水油失調肌膚，為肌膚加強補水同時消滅痘痘，早前亦榮獲2021年日本@Cosme美容大賞 - 綜合獎第7位，有用家更表示使用過後膚質明顯有改善，就連月經前後長生的暗瘡也有效消炎。

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