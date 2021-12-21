開倉減價｜Ted Baker低至1折　$200黑色手袋　逾20件必買減價款

開倉減價｜英國品牌Ted Baker受一眾OL、小資女生喜愛，性價比高，設計得體，適合返工穿搭。Ted Baker即日起，於OnTheList舉行店舖與線上開倉減價，產品低至1折，最便宜可以$100入手經典Tote Bag。



Ted Baker開倉減價。（tedbaker＠Instagram）

Ted Baker開倉減價低至1折 精選逾20件必買

來自英國的Ted Baker，運用花卉印花，設計優雅調性，深受女生喜愛，沒想到是以製作男裝起家。Ted Baker有着典型英倫風格、得體不暴露，卻不失女性味，連英國王室凱特王妃也不時穿着。

是次Ted Baker與OnTheList合作，舉行店舖與線上開倉減價，當中包含不同時尚產品，如服裝、銀包、手袋、iPhone Case等，而服裝比例是佔大多數，有適合一眾OL入手的返工衫，像是套裝連身裙、闊腳褲及膝裙等，多款產品低至1折；正值冬日，當然要入手大褸，Ted Baker開倉也有短版、長版大褸，無論是百搭的淨色，還是經典的格紋都是$1,500，非常吸引；另外，衣櫥必備的萬年時尚單品皮褸，原價過$5,000，同樣以$1,500便可入手，成為必入手貨之一。

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）

OnTheList 開倉減價詳情



網上開倉減價

時間：12月21日上午8時至12月25日下午11時59分

網址：https://bit.ly/3q53i6R



線下開倉減價

地點：中環都爹利街6號印刷行地下

時間：即日起至12月25日，星期二至五（8am-8pm）、星期六（10am-5pm）

