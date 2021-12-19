ZARA、H&M減價｜精選20件必買單品：CHANEL風外套、派對小黑裙

聖誕節真是購物佳節，除了選購聖誕禮物，也要購入新裝打扮好自己，出席不同的約會、派對，加上年尾，品牌陸續都推出折扣優惠，而兩大快時尚品牌，ZARA、H&M剛剛公布開始大減價，低至半價，看看有甚麼單品最值得選購。



ZARA減價折扣吸引。（ZARA）

ZARA、H&M減價低至半價 精選20件必買小黑裙、外套

年末派對多多，一條小黑裙（Little Black Dress）可讓你美艷全場，也是衣櫥中百搭之選，簡單配搭不同飾物、外套、鞋履，已可轉換不同造型。

ZARA推出年末大減價中，蘊含了許多小黑裙，而且剪裁款式多，像是近年流行的吊帶緞面洋裝，性感誘人；保守些的女生，可選印花洋裝，透視長袖、蓬鬆肩部設計令肌膚若隱若現；中性、型格的，則可選西裝背心式繫腰帶連身裙，前襟配有單排鈕扣，腰間繫上布料腰帶，展示線條；

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H&M精選貨品低至半價。（H&M）

H&M冬季大減價已開始，精選貨品低至半價，當中最吸引是外套，多達67款，而且許多都是$200便可入手，為寒冷的冬天作準備。

H&M外套設計時尚、百搭，像是毛圈紗外套，設計像經典CHANEL Tweed Jacket但又不過於「抄考」，採用紋理感毛圈紗平織布料，圓領設計，正面鈕扣開襟，有嵌線前袋，袖口配鈕扣，黑白配搭，非常經典，原價$449，現在$200便可入手；另外，秋冬必備的Trench Coat（風衣）也在減價名單中，可見是次H&M減價也有不同「筍貨」。

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