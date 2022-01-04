MUJI無印新年優惠︱精選10件減價單品 針織衫6折、百搭裇衫只$108

【MUJI無印良品新年優惠】快到新年除會大掃除之餘，也是辦年貨，買新衫的好時機。MUJI亦一如以往推出限定的新年優惠，由即日起至2月14日，不同款式衣物有推出低至6折優惠，最平的一件百搭襯衫，只HK$68至HK$108可入手，有一款被日本女生譽為隱藏的穿搭好物，減價後只$210可買到，上身後更有顯瘦的效果，是微胖女生揚長避短的恩物？



【MUJI無印良品新年優惠】當中深受日本女生鐘愛的犛牛毛混紡圓領套頭針織上衣，原價售HK$350，6折後只HK$210便買到。(_0326h@IG)

精選10件減價人氣服飾低至6折 最平$68買到

過年前又是收拾家居，進行斷捨離的日子，面對雜亂無章的物件，MUJI出名好用的收納好物便能大派用場，MUJI由即日起至 2022年2月14日，會推出新年優惠，除收納類產品有新年優惠外，多款人氣衣物單品亦在減價列中，例如：人氣有機棉法蘭絨織裇衫有6折優惠，由原價HK$280減至HK$168；有機棉長袖T裇則兩件或以上八折，折後每件售價由平均每件售HK$68至HK$144不等。

犛牛毛混紡圓領套頭針織上衣搭配包臀裙也是一個不錯場的搭配。(_0326h@IG)

當中深受日本女生鐘愛的犛牛毛混紡圓領套頭針織上衣，原價售HK$350，6折後只HK$210便買到。肩膀的落肩設計帶有「削肩」的顯瘦效果，加上版型寬鬆又可以遮蓋腰部贅肉，配上高腰的闊腳褲更是微胖女生揚長避短，必需入手的顯瘦好物，而且牛毛混紡更是親膚又舒服。

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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