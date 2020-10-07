撰文：黃伊玲
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Muji無印良品一向深受女生歡迎，無論食品、衣飾及家品都有一眾鍾情簡約生活的粉絲。想打造一塵不染的環境配上簡約家具與乾淨利落的擺設，彷如在繁囂的都市找到一片怡人樂土，享受極簡的生活，前提是妳能夠把雜亂無章的家居，打掃與收拾得有條不紊。若妳沒有信心，倒不如借助「收納」或「實用」好物把家居整理得井然有序，近日，日本節目便介紹了由日本Muji無印良品店員所推薦的實用好物。
有時忙碌的生活讓我們都沒有時間好好整理自己的房間，但其實只需要數款不同類型的「收納好物」，便可把家居整理得井然有序。(takimoto_manami@IG)人
香港已連續十年蟬聯全球樓價最貴的地方，面對這個寸金尺土的地方，有一個屬於自己的小蝸居已是小確幸。面對居住用地細小不已的問題，除可參考日本當地近年來興起的「斷捨離」整理家居法，將永無止境的物欲卸下，慢慢清理、扔棄家中不能觸動心牆的物件來騰出更多空間外，利用Muji無印良品的「收納好物」也可化腐朽為神奇，將狹小空間整理出更多的空間，有些「實用好物」更可打造具質感或簡約時尚的家居。
日本節目《お願い！ランキング》找來304位在無印良品當店員的人，以專業意見為店內產品作評分，並公開10件是店員心中「最實用的商品」的名單。(節目《お願い！ランキング》截圖)
近日，日本節目《お願い！ランキング》找來304位在Muji無印良品的店員，以專業意見為店內產品作評分，而節目最後更公開10件是店員心中「最實用商品」榜單排行榜，如希望把家居整理得井然有序的話，不彷看一看以下能上榜的好用產品吧！
【按下圖了解更多】被304位無印良品店員選為「最實用的商品」的第10位至第2位：
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【第1位】矽膠烹調匙︱售價：HK$68
無印良品這款矽膠烹調匙是使用高耐熱性的矽膠素材製作而成。(MUJI)
近期不少女生也紛紛變身一位「小廚神」，假日也寧願留在家中烹調新菜式，變相她們亦相對地購入更多有關烹調的工具，亦會較為留意市面備受好評與推薦的「實用好物」。
這款矽膠烹調匙比起市面上標榜是矽膠製的煮食工具為便宜，只需要HK$68便可以入手一個，而且矽膠原料取自於天然，性質穩定，耐溫程度更可高達-40℃到220℃，耐熱度亦可達250℃到260℃，所以不論是烹調或分菜時使用亦可，愛煮菜但不愛洗東西的女生，更可以把它放進洗碗機，加上烹調匙輕巧細小方便，令女生在使用起上來也可以得心應手。
【日本無印良品所推出的小物除深受港人喜好外，不少女生到日本旅行時亦會參考當地知名的藥妝排行榜而大量囤購藥妝好物—日本藥妝松本清熱賣面膜Top10 最平$2.2 no.1 3D設計勝在貼面】
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資料來源：節目《お願い！ランキング》