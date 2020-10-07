Muji無印良品一向深受女生歡迎，無論食品、衣飾及家品都有一眾鍾情簡約生活的粉絲。想打造一塵不染的環境配上簡約家具與乾淨利落的擺設，彷如在繁囂的都市找到一片怡人樂土，享受極簡的生活，前提是妳能夠把雜亂無章的家居，打掃與收拾得有條不紊。若妳沒有信心，倒不如借助「收納」或「實用」好物把家居整理得井然有序，近日，日本節目便介紹了由日本Muji無印良品店員所推薦的實用好物。

有時忙碌的生活讓我們都沒有時間好好整理自己的房間，但其實只需要數款不同類型的「收納好物」，便可把家居整理得井然有序。(takimoto_manami@IG)人

香港已連續十年蟬聯全球樓價最貴的地方，面對這個寸金尺土的地方，有一個屬於自己的小蝸居已是小確幸。面對居住用地細小不已的問題，除可參考日本當地近年來興起的「斷捨離」整理家居法，將永無止境的物欲卸下，慢慢清理、扔棄家中不能觸動心牆的物件來騰出更多空間外，利用Muji無印良品的「收納好物」也可化腐朽為神奇，將狹小空間整理出更多的空間，有些「實用好物」更可打造具質感或簡約時尚的家居。

日本節目《お願い！ランキング》找來304位在無印良品當店員的人，以專業意見為店內產品作評分，並公開10件是店員心中「最實用的商品」的名單。(節目《お願い！ランキング》截圖)

近日，日本節目《お願い！ランキング》找來304位在Muji無印良品的店員，以專業意見為店內產品作評分，而節目最後更公開10件是店員心中「最實用商品」榜單排行榜，如希望把家居整理得井然有序的話，不彷看一看以下能上榜的好用產品吧！

【按下圖了解更多】被304位無印良品店員選為「最實用的商品」的第10位至第2位：

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【第1位】矽膠烹調匙︱售價：HK$68

無印良品這款矽膠烹調匙是使用高耐熱性的矽膠素材製作而成。(MUJI)

近期不少女生也紛紛變身一位「小廚神」，假日也寧願留在家中烹調新菜式，變相她們亦相對地購入更多有關烹調的工具，亦會較為留意市面備受好評與推薦的「實用好物」。

這款矽膠烹調匙比起市面上標榜是矽膠製的煮食工具為便宜，只需要HK$68便可以入手一個，而且矽膠原料取自於天然，性質穩定，耐溫程度更可高達-40℃到220℃，耐熱度亦可達250℃到260℃，所以不論是烹調或分菜時使用亦可，愛煮菜但不愛洗東西的女生，更可以把它放進洗碗機，加上烹調匙輕巧細小方便，令女生在使用起上來也可以得心應手。

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資料來源：節目《お願い！ランキング》