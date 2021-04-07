MUJI無印10大護膚好物　萬用油清千年黑頭　第1位$35精華去角質強

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-07 19:00

MUJI無印良品｜MUJI推出的護膚美妝產品，成功俘虜一眾女生歡心，有人甚至會仔細實測試用，並於網絡分享用後感。近日美容評論網站Lipcosme，便收集用家評價，綜合出MUJI「10大護膚美妝好品」排行榜，不妨入手購買MUJI藥妝品前，以榜單為一個參考指標。

MUJI無印良品最具人氣的化妝水系列，不但包括清爽型、保濕型與滋潤型，甚至針對敏感肌而調配產品成分，在女生眼中可說是性價比非常高。(shapo_funabashi_@IG)

凡MUJI推出的護膚美妝產品，都能長期佔據女生必買的購物清單中，如只售$88的可可巴油，成為女生大愛的「去黑頭神器」，只需要濕敷鼻頭，後再慢慢打圈按摩，便可去掉千年黑頭粉刺、達到收毛孔效果。

美容評論網站Lipcosme綜合MUJI美妝品的用家評價後，釋出「10大護膚美妝好品」排行榜，性價比高的可可巴油打入3甲，另一MUJI最具人氣的化妝水系列，又會不會榜上有名呢？

【按圖看】MUJI「10大護膚美妝好品」排行榜，只售$88的可可巴油成功打入3甲，成女生熱捧「去黑頭神器」，獲得第1位的只需要$35，網民評價可軟化皮膚？▼▼▼

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資料來源：Lipcosme