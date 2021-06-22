MUJI｜無印12款高CP值抵買收納美妝　$12潔面好物效果驚喜必入手

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-22 18:00

MUJI無印良品｜說起整理、收納好物總會想起有包羅萬產品的無印良品，不論是美妝、護膚、收納產品均受大眾喜愛，眾多用家亦不時發掘高CP值的無印好物。台灣收納達人Annie分享「MUJI 12款抵買收納美妝」，全部100元以內入手，CP值超高。

MUJI無印良品不論是小至彩妝、彩妝護膚品，大至家品、收納用具亦都廣受好評，加上無印良品主打簡約統一，眾多收納物品都採用透明色系，令收納時一目瞭然，容易找到。

台灣收納達人Annie早前在YouTube頻道「ㄢㄢ台北小日常」分享到12件無印良品的收納與美妝好物。（ㄢㄢ台北小日常＠YouTube截圖)

台灣收納達人Annie在YouTube頻道「ㄢㄢ台北小日常」中表示，在MUJI找到了12件好用的收納與美妝好物，價錢全部均$100以內，最便宜只$8入手，CP值相當高。

【按圖看】台灣收納達人Annie分享「12件MUJI收納美妝好物，最平HK$8買到；眉毛剃刀輕巧易操作，細部位亦易剃，且一物多用，售價只$18▼▼▼

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台灣收納達人的12件MUJI 無印推介好物當中，包括$12的潔面用起泡網，只需輕揉便擠出質感綿密的幼滑泡，效果驚喜； 另外，$35的木軸眉筆，顯色自然又易掌控，適合新手使用，容易「走漏眼」，但其實性價比高。另外，MUJI有機棉帆布手挽袋，容量大得來亦適合任何穿搭造型，是日本女生愛用的日常袋。

MUJI 無印從家居收納至大型家品也一應俱全，動一動腦筋，收納功效便能升級，一個書座不只能令書本整齊，原來更能用作手袋分隔層架。《01女生》網羅10款人氣的MUJI收納好物，原來暗藏更好的收納用法，令有限空間變大！

▼▼▼【按圖看】MUJI｜無印10大收納好物有暗藏功能？書座當手袋分隔變出奇妙空間。（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】MUJI無印10大護膚好物，萬用油清千年黑頭；第1位$35精華去角質強。（延伸閱讀）▼▼▼