Rolex Datejust失落第1　Breitling夠入門　5大最想擁有時尚名錶

名錶｜Rolex、Audemars Piguet等名錶品牌都是受歡迎的保值名錶，回顧2021年，哪些款式既時尚又令人想擁有呢？美國轉售網站Fashionphile透過分析本年度100萬個手袋和配飾轉售交易，最近釋出了「2021 ULTRA-LUXURY Resale Report（2021年度奢侈品轉售報告）」，並列出「5款最想擁有時尚名錶」，第1名更竟然連續2年打敗Rolex。



Panerai Luminor系列（fashionphile）

最想擁有時尚名錶第5名：Panerai Luminor

Panerai 屬意大利高級機械錶逾百年歷史，炒熱程度不及Rolex，入門款3-5萬可入手，但同樣以卓越的品質和創新的設計而聞名，是可靠投資之一。

Panerai Luminor系列是品牌最為大家認識，它具獨特的錶冠護橋，可為只此一家，源於Luminor是一款具防水性能的腕錶，護橋便是用來鎖緊錶冠，讓防水性能萬無一失，防水深度達到200米。

Breitling Navitimer系列（fashionphile）

最想擁有時尚名錶第4名：Breitling Navitimer

Breitling以航空錶聞名，是世界十大名錶之一，精準度是機械錶的佼佼者，而1952年首發的Navitimer系列更是最負盛名，是具計時版本和自動版本，並配備環形飛行滑尺，是系列特色；Breitling Navitimer設計帶點粗獷、復古味，黑色更有元祖錶風格，加上定價3萬多也能入手，難怪深受歡迎。

Omega Seamaster系列（fashionphile）

最想擁有時尚名錶第3名：Omega Seamaster

Omega是公認研究手錶防水性能的先驅和推手，Omega Seamaster海馬系列更是代表作，也為品牌確立地位，1948年面世的Seamaster，到2021年銷量仍然增長了2.5倍，錶面具有獨特海洋風的「甲板式」波浪紋理⁠或橫向紋理，外觀堅固和有運動氣息，提供自動或石英機芯；加上有男、女裝錶款，吸納更多支持者。

Rolex Datejust系列（fashionphile）

最想擁有時尚名錶第2名：Rolex Datejust

Rolex Daytona、Datejust系列都是品牌的收藏入門款之選，Rolex Datejust更是最多樣化的型號之一，腕錶發行時正是Rolex成立40週年，現時的自動錶擁有日期視窗是非常常見，但對於當時，卻是第一且唯一一款擁有日期裝置；Rolex Daytona系列提供37-42mm的尺寸，錶盤顏色也多不勝數，絕對是日常款的經典。

Cartier Tank系列（fashionphile）

最想擁有時尚名錶第1名：Cartier Tank

最想擁有時尚名錶第1位是來自珠寶及腕錶品牌卡地亞Cartier 經典Tank系列，而且已經是「兩連冠」；Cartier Tank已有103年歷史，石英機芯、鑲嵌1顆凸圓形藍寶石，銀色粒紋錶盤，藍鋼劍形指針，礦物水晶鏡面，鱷魚皮錶帶，18K黃金針扣式錶扣，經典百搭的設計，直到現在也受一眾時尚名人喜愛，戴安娜王妃也曾佩戴Cartier Tank系列的「Française」與「Solo」。