戴安娜穿Chanel為表現自己？公開《Spencer》Kristen Stewart服飾

Spencer｜由Kristen Stewart主演的戴安娜王妃電影《Spencer》（史賓沙）終於在香港首映，Kristen Stewart在劇中展示了從演而來的另一面，演活了戴安娜王妃，除了故事，Kristen Stewart一進場便孭着Chanel Classic Flap Bag（11.12），劇中更有多套Chanel服裝，多達16件設計，一一細說戴安娜的性格。



由Kristen Stewart主演的戴安娜王妃電影《Spencer》（史賓沙）於12月23日香港上映。（《Spencer》劇照）

Kristen Stewart演活戴安娜 解構16件Chanel服飾

智利導演Pablo Larrain去年宣佈開拍戴安娜王妃電影《Spencer》（史賓沙），時間落在1991年的聖誕，是戴安娜與查爾斯王子的婚姻的冰點，訴說戴安娜內心的躁動不安與悲慟哀愁，最後決定忠於自己、改變命運；導演決定由有着不羈、神秘感的Kristen Stewart來擔任這時期的戴安娜，人人在猜疑導演的想法時，電影預告釋出， 一切的猜疑都已打破，Kristen Stewart就如戴安娜般再現人世。

《Spencer》發生於1991年的聖誕。（《Spencer》劇照）

故事除了靠Kristen Stewart的演技，服裝也幫忙帶出當時戴安娜的處境和內心；故事從戴安娜（Kristen Stewart）自駕到桑德林厄姆莊園開始，Kristen Stewart身穿紅綠格紋的外套登場，戴着一款琥珀色的Chanel太陽眼鏡，並配上一對珍珠耳環，高貴又神秘；下車時，揹上經典系列Chanel Classic Flap Bag（11.12），外表率性，脫下太陽眼鏡，Kristen Stewart卻流露一份溫文內歛的氣息，這不是唯一的Chanel服裝，是一個開始。

《Spencer》會選用Chanel，不單是名氣，更是在展示當年的戴安娜；戴安娜在90年代已常穿Chanel，像是1988年的紅色Tweed大褸、1983年和1988年的黑色天鵝絨連衣裙等，導演與戲服設計師 Jacqueline Durran翻看歷史檔案時發現，每當戴安娜穿上Chanel時，感覺最能表現出真正的自己，Chanel令她更閃亮、強大。

Chanel在展示戴安娜的強大。（《Spencer》劇照）

最經典是，1988年春夏季高級訂製系列的抹胸禮服，禮服由Lesage刺繡工坊與Lognon褶飾工坊共花1034小時一同創造，以褶飾薄紗荷葉邊，配上橢圓形水晶鑲飾與花瓣組成的飾帶，腰間飾上蝴蝶結緞帶，裙襬垂至臀部收攏後，延伸為前短後長的下襬收尾，最後將多層次荷葉薄紗縫製於烏干紗襯裙內，盡顯戴安娜的高貴典雅。

▼▼▼【按圖即看】Kristen Stewart在《Spencer》配搭了多款Chanel服飾設計，包括經典的Chanel Tweed、Classic Flap Bag、Coco bracelet等 ▼▼▼