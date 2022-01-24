GU新春祭｜限時減價大量上衣$100有找：開衩衛衣打造層次穿搭

【GU新春祭｜新年減價】適逢農歷新年將至，GU特別推出「新春祭」優惠，多款時尚服裝、家居服及內衣限時減價，適合一眾女生添置新年新衫。



【GU新春祭｜新年減價】適逢農歷新年將至，GU特別於即日起至2月6日推出「新春祭」優惠。（品牌圖片）

GU「新春祭」限時減價

GU由即日起至2月6日進行「新春祭」減價，只要下載GU Hong Kong APP，即能享受各式各樣的心動優惠！GU率先公布優惠日期至1月27日的減價款式，包括休閒及適合上班的Smart Casual單品。

精選10款抵買款式 大量上衣$100有找

是次優惠囊括大量上衣單品，折後不過百元；其中以薄針織外套更為抵買，原價HK$129減至HK$88，共有黑色、紅色、米色3色選擇，甚為百搭，加上條紋設計點綴款式，既能配襯內搭衣服，當成外套穿着，也可將扭扣全扣起，當成上衣款式單獨穿着。另外，推介同樣易襯的衛衣，原價HK$149減至HK$99，縱然款式簡約，但前短後長及下擺兩旁開衩設計令款式昇華，中和衛衣的休閒感，單穿以外，搭配恤衫、喱士高領上衣也能打造層次穿搭，豐富視覺效果。

記者精選以下10款抵買款式，不妨鎖定目標，用最短時間購入心頭好。

▼▼▼【按圖看】精選GU「新春祭」10款抵買款式，低至$59，時尚上衣減價後只$88▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）

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