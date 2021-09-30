UNIQLO $79手袋日本熱捧　GU好評返工袋系列　16款$200內手袋推介

Uniqlo、GU除了有性價比高的服飾，日本女生也非常喜歡入手它們的手袋，雖然款式不算多，但每次總有一、兩款獲她們歡心而成為爆紅款，今季Uniqlo的弧形迷你手袋得一眾日本女生大推而爆紅，用途百變、顏色選擇多，難怪成低調人氣產品。



Uniqlo「弧形迷你手袋」成為人氣單品。（mugi_89＠Instagram）

日本女生熱捧Uniqlo「弧形迷你手袋」 $200以下Uniqlo、GU手袋推介

日本的文青小清新，以及極簡休閒風格向來也深受歡迎，Uniqlo推出的「弧形迷你手袋」，簡約素色設計吸引，配搭尼龍物料輕身又耐用，日本女生都大讚實用易襯引來瘋搶，而且價錢實惠也不過是HK$79，難怪不少日本女生選擇「包色」入手。

Uniqlo弧形迷你手袋以尼龍物料為袋身，加入棉質令柔軟，有些小皺摺設計，別看它體積小巧，但容量絕對地實用，尺寸足以放進水樽及長形銀包，袋身更具備跣水功能，適用於外出或運動等場合；而手袋肩帶可以自行調較長度，可當手拿袋、側孭也可，計多日本女生都愛揹在胸前，減齡又可愛，在穿搭上可以撞色為主，例如以牛仔與白色長裙配上橙色手袋，更能突顯調皮活潑感覺；而喜歡柔和簡約風的女生，可穿上大地色系服裝配襯米白色的弧形迷你手袋，足已展現氣質。

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除了弧形迷你手袋，Uniqlo也有推出其他百搭手袋款，像是紙袋設計的方形肩背包，能收納長皮夾、手機、化妝包、記事本及書本等大容量，調整長度及可拆式的設計，令造型更百變多樣，也是另一款受日本穿搭女生喜愛。

Uniqlo方形肩背包能收納長皮夾、手機、化妝包、記事本。（sana_usukura_houle＠Instagram）

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GU斜揹袋適合女生日常外出時使用，同樣以方型設計，拉鍊口大，容量實用。（hichan0204＠instagram）

同樣是來自日本的GU，在2019年開始加入手袋系列，也得到不少日本女生支持，像是「GU BAGS LAB」，便是為滿足上班族、OL而設計出兩款具簡約外型且足夠容量的手袋，手袋輕軟仿皮的質料即使放入電腦後也覺輕盈，無論是返工，還是日常生活，都是百搭又實用，自推出以後得到眾多OL好評。

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