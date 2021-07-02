GU、Uniqlo一衣多穿襯衫法　懶人必備5大單品　平價衫穿出時尚感

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-07-02 20:00

Uniqlo／GU／夏日穿搭｜尋找夏日的穿搭靈感，不妨參考Uniqlo、GU「一衣多穿」的穿搭法則。只需一件單品，就能變換出不同風格的造型，無論工作、外遊都適合，絕不重複失手，是懶人必學的穿搭方法。

Uniqlo、GU「一衣多穿」襯衫法，即使不用經常買新衫也可保持新鮮感。（guglobal@IG）

GU「一衣多穿」造型示範

風格走年輕路線的時尚品牌GU，不時在官方IG上分享一衣多穿的穿搭靈感，教大家只需一件單品，就能輕鬆搭配出截然不同的風格，每天不重複。例如一條樸素的黑色西褲款，搭配襯衫和一件針織衣，隨即打造優雅又隨性的風格，襯出簡約適合通勤的造型；針織衣除了可當外套單穿，也可把將針織衣綁結掛在肩上，打造層次感。

別以為黑色西褲款只適合上班的正式感穿造型，其實只要在上衣選擇上大膽一點，也可以拼發出不一樣的火花。例如是以網狀透視長版背心配襯黑色西褲款，感覺瞬間休閒時尚，即使是西褲款只要掌握配襯技巧，也同樣適合在日常穿著。在眾多的GU單品中，還有哪些「一衣多穿」的配襯方法值得參考？

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Uniqlo「一衣多穿」造型示範

Uniqlo的時尚單品大多設計簡約，剪裁寬鬆，成為女生顯瘦衣物的首選。像是一件樸素的T恤、一條連身裙或者闊腳褲就可以重複搭配，打造出休閒風、甜美風、文青風都可，每日穿搭變得不再沉悶。像是一件連身裙單穿再搭配平底鞋，就能穿出簡約文青風；若作外套穿搭能拉長身型，達到修飾身材的顯瘦效果。不妨從以下Uniqlo「一衣多穿」示範中取得靈感，不用經常買新衫，也可保持造型新鮮感。

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