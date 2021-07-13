GU、UNIQLO高回購6大顯瘦褲熱賣款　 完美高腰遮腿粗收肚腩$300內

UNIQLO、GU有不少好評如潮，堪稱「完美版型」的顯瘦褲，藏肉顯瘦增高，長期熱賣。亞洲女生多屬梨型身型，想遮腿粗，UNIQLO、GU熱賣人氣顯瘦褲，視覺上可瘦腿，有減肥後的效果。



梨型身型外胯寬大之外，亦有惱人的腿短、腿粗等問題，UNIQLO、GU的顯瘦褲，大多包臀高腰設計，能夠遮蓋粗腿與肥臀。

GU 高腰直筒牛仔褲的剪裁時尚又顯瘦，亦是日本GU人氣熱賣單品。(minachan18@IG)

GU熱賣顯瘦褲只售HK$99？

UNIQLO、GU兩大親民價品牌，人氣熱賣顯瘦褲，性價比高，UNIQLO顯瘦褲最貴不用$300，GU顯瘦褲折後最低價$100以內。售價約HK$176的「GU 高腰寬鬆直筒牛仔褲」，用家形容為「百搭顯瘦神褲」，筆直剪裁不過於修身、寬鬆，是能完美遮蔽臀部大的缺點好單品，有網民表示自己只高約153厘米，穿上直筒牛仔褲後，視覺上腿長，感覺似高了約8厘米。

【按圖看】GU「3大熱賣顯瘦褲」，上寬下窄、不挑腿型身高的顯瘦褲，折後只售HK$99？▼▼▼

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UNIQLO 顯瘦褲主打修飾腿型、隱藏肉腿

UNIQLO顯瘦增高牛仔褲向來都深受女生歡迎，尤其修身直筒高腰牛仔褲更是不少女生入手顯瘦褲的首選。(stkstkstk3105@IG)

UNIQLO 一向以高性價比、易配搭，不少單品長期是人氣之選。「U 系列」超顯腿長，主打鬆身剪裁牛仔褲。顯瘦褲看似剪裁較為樸素，不過整體來說相當易襯搭、加上高腰設計款更突顯瘦與腿長。

UNIQLO顯瘦款：直筒高腰牛仔褲

UNIQLO顯瘦款較熱賣之一的「修身直筒高腰牛仔褲」，恰到好處合身直腳剪裁，不會過於顯露雙腿曲線，特別推薦予受「O形腿」、「甲組腳」困擾女生。

【按圖看】UNIQLO「3大熱賣顯瘦褲」，寬鬆高腰9分牛仔褲備受網民推薦，高腰剪裁可避免「5：5身型」觀感？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】尋找穿搭靈感不妨參考Uniqlo、GU「一衣多穿」的穿搭法則。只需一件單品，就能變換出不同風格的造型，無論工作、外遊都適合，絕不重複失手。

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