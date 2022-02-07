情人節禮物｜11款Cartier精品首飾、手錶推薦　暗藏愛語冧爆愛人

情人快到啦！是不是每年快到這個時候都會不知道要送另一半什麼？這次推薦11件 Cartier（卡地亞）經典作品，讓在交織愛戀的伴侶們，在見證相愛信念之際，依舊能保持忠於自我的穿搭風格！



身為情侶飾品首選的 Cartier，每個系列都有相當浪漫的故事，手腕上的配戴作品除了以愛為名，鎖起真摰愛意的 LOVE 系列之外，線條純淨俐落的Juste un clou 系列手環亦是男女皆宜的絕佳選擇：化繁為簡的設計，將平凡生活中共同累積的點滴以純粹的形式展現於腕間。跳脫既有想像，以突顯對比魅力的 Clash系列項鍊和戒指蜷伏在頸項或指間，則象徵著兩人在愛情中仍能保有自我的獨特風格。

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Cartier腕錶系列則各以不同面貌迎合愛侶的喜好及風格：不僅有多款錶徑尺寸，Ballon Bleu系列亦推出多款彩色錶盤的設計，為這款作品線條平衡且具立體感的腕錶妝點一絲變化。錶殼鑲鑽的腕錶款式則深受女士們的喜愛，不論是精鋼錶款鑲鑽的Ballon Bleu腕錶或是玫瑰金鑲鑽的Pasha腕錶，必然能夠再度擄獲她的心。Tank腕錶優美迷人的經典設計則是個性非凡的男士和女士深深著迷的款式。在情人節即將到來的時刻，你是否更深刻感受「愛」是甚麼？

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：情人節快到了 推薦11款讓愛人一生配戴的卡地亞精品】