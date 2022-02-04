情人節｜DIOR希臘神話風別注　衫袋首飾齊備　最平手帶也打動所愛

【情人節/ DIOR】疫情下名牌手袋市場競爭激烈，那邊廂CHANEL的經典手袋才不斷加價，以求撼動Hermès地位。



早前農曆新年別注大玩東方蝴蝶花海圖案Butterflies Embroidery。（Dior）

這邊廂LVMH旗下DIOR的袋款人氣同樣勢如破竹，無論是LADY DIOR、BOOK TOTE、DIOR VIBE抑或SADDLE，都總能夠推陳出新，定時定侯給予人新驚喜。繼早前農曆新年別注大玩東方蝴蝶花海之後，在即將到來的2月14情人節，DIOR亦乘勢推出Cupidon Capsule Collection for Valentine's Day情人節別注，滿足Fans脾胃。

最新情人節系列就以希臘神話中的愛神厄洛斯作主題，SMALL DIOR BOOK TOTE $28,500。（Dior）

環顧DIOR手袋的成功之處，最獨到之處乃是將自家新舊經典印花圖騰與手袋完美合一。同一款BOOK TOTE或SADDLE Bag，每每可以出現Oblique、Toile de Jouy、Cannage、Dior Zodiac以至Dior Constellation等各式各樣、有故事有理念的Pattern，分別融合到手袋中去。

Dior Constellation圖案印花。（Dior）

Toile de Jouy圖案印花。（Dior）

這種擅長創作圖案，並利用圖案說故事的手法，其實與Hermès的Scarves and Silk Accessories大有異曲同工之妙，只不過Hermès只愛將圖案製成絲巾，而DIOR在Maria Grazia Chiuri帶領下，則致力將圖案藝術推而廣之到更廣泛領域，大受Fans歡迎。

D-CONNECT SNEAKER $9,400。（Dior）

J'ADIOR BRACELET $3,300。（Dior）

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最新出場的情人節系列，DIOR團隊亦別山心裁地製作出名曰Cupidon之印花圖案，Cupidon即是希臘神話中的愛神厄洛斯，其他的羅馬同位體即是為人熟悉的愛神邱比特。現在將Cupidon的經典形象及心形圖像，時尚地注入一系列手袋、服裝、鞋具及小配件之中，有型得來又出方位照顧不同口味人士的需要，就算沒有買下一個標誌性Book Tote，男生只要送上別緻的J'Adior Bracelet手帶或心形耳環作情人節禮物，收到的女生也定必歡喜。