盤點5款直男看不懂的時尚穿搭單品　公主袖顯大隻、碎花似大媽？

如果說女人的衣櫃裡面永遠都少一件衣服，那編輯也要說，衣櫃裡面不只少一件衣服，還有幾件單品是直男永遠無法懂的！身邊友人明明每次穿得很時髦，卻都被周遭的男友或男性友人們嫌棄到不行！編輯這次開設了一塊「同溫層」，順便採訪了身邊的直男朋友，整理出五系列直男們絕對看不懂的穿搭，快找姊姊妹妹們一起來取暖吧！



韓系蓬蓬公主袖

只要搜尋韓系網拍，絕對會看到一堆公主袖上衣，似乎沒賣這個款式就不能營業般！大部分的女生也總是對於能夠修手臂、看起來又優雅的公主袖上衣沒有抵抗力，但直男朋友們反而覺得這看起來更像肌肉練得很壯的神力女超人。

人們總說男生與女生就像火星撞地球，因為價值觀、思考方式太過不一。以下直男看不懂的穿搭，也是你衣櫃必備的單品嗎？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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碎花、印花連身裙

女孩們夏天如果不穿碎花或印花連身裙去街就會覺得渾身發癢吧？但這系列單品往往也能把身邊直男的求生慾降到負數，而且屢試不爽！大部份直男朋友都認為碎花或印花看起來年齡直接+50！基本上就是姨字輩以上的人才會穿的單品...

蕾絲連身裙

飄逸夢幻的蕾絲連身裙真的會讓人一秒化身氣質女神，但直男對於它的評價基本上就是大家完全想像的到的台詞，例如：像睡衣、桌布跟窗簾布等。只能說沒關係，身邊的姊妹懂就好！

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動物紋單品

不論是豹紋、虎紋或蛇紋單品，只要搭配得宜，不但氣場、性感與個性兼具，走在路上還能締造超高回頭率，只不過大部份的直男回頭，純粹只是覺得風塵味太重或是過於狂野。好吧不能穿豹紋，那最近很紅的乳牛紋總行了吧...

厚底鞋

嬌小型女生必備的厚底鞋版圖也是不斷擴張，厚底球鞋、布鞋不稀奇，連夏天必備的綁帶涼鞋也推出厚底版。只是直男們都覺得不但看起來幼稚，而且「就像站在木箱上移動」，但編輯個人認為只是男生自尊心不允許女伴比自己高吧！

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加碼：直男不懂的髮型

除了穿搭之外，直男們對髮型也有不少意見，像是已經難維持，好不容易弄好又會被嫌棄的空氣瀏海、氧氣瀏海外，星空系、亞麻系的髮色或挑染也會讓直男們覺得太過二次元看不懂，只能說直男朋友們真難搞啊！這些單品的美好還是繼續留給同溫層的姐妹們就好吧！

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