化妝教學｜情人節約會前必學貴氣感輕煙燻妝　7技巧畫出立體五官

【約會妝容/千金感妝容】新年和情人節將至，當然要以最好狀態示人。一個帥氣又自帶清冷感的輕煙燻妝，能自然地增加貴氣感之餘，亦可以和不同款式的衣物進行配襯，絕對是不敗妝容。美妝博主胡還行早前親授簡易版貴氣感煙燻妝教學，當中包括透薄底妝、眼線、眼影等技巧，即使新手都可以輕鬆化出容易駕馭又顯貴氣的輕煙燻妝，大家都快點學起來吧！



相信有化妝習慣的女生，或多或少都想嘗試煙燻妝，但又擔心一個不小心失手變成顯髒的黑眼圈、熊貓眼，甚至給人兇惡的錯覺。其實，只要在眼影選色上花些技巧，轉變成輕煙燻妝，在帥氣同時亦可保持貴氣溫柔感，千金感妝容GET！美妝博主胡還行分享貴氣感煙燻妝技巧，由底妝開始著手一步步完成整個妝容。只要掌握以下技巧，就可以畫出貴氣十足的輕煙燻妝！

妝前妝後 (RED@胡還行)

貴氣感輕煙燻妝技巧1：透薄底妝

用粉底掃粘取粉底液後，均勻塗抹在面上，並用濕海綿輕按。再在蘋果肌位置，疊塗第二層，提高遮瑕度。

貴氣感輕煙燻妝技巧2：提亮凹陷位置

遮瑕膏點在淚溝、法令紋位置，並用粉撲輕輕推開。用舌型化妝掃點上高光，再提亮淚溝位置。最後，用碎粉定妝。

貴氣感輕煙燻妝技巧3：畫出有眉峰的眉

用眉筆在眉峰位置，畫一條微粗、帶有弧度的眉毛，修飾臉型比例之餘，亦可縮短面寬。

貴氣感輕煙燻妝技巧4：深遂眼妝 放大雙眼

先用米白色眼影粉打底，再用上接近膚色的眼影，大面積地掃在眼皮上、下眼線位置。再蘸取紅棕色加深雙眼皮褶皺位置，少量多次地加深，然後暈染。

然後，加深下眼尾後1/3位置。用小型化妝掃蘸取深棕色，貼着眼睫毛根部暈染，並順延至眼尾三角區。用一把鬆散的化妝掃，暈染眼框邊緣位置，令妝感更乾淨。

最後，用閃粉點在眼球上方。用臥蠶筆畫出臥蠶之後，提亮臥蠶前半段，再用深色眼影填充睫毛根部、眼頭及眼尾。在臥蠶位置點上閃粉，有助放大雙眼。

貴氣感輕煙燻妝技巧5：立體眼妝 營造層次感

貼上假眼睫毛，並畫上眼線，緊記眼尾的位置需要向上翹，再用眼線筆加深眼尾，再蘸取深棕色眼影，令上下眼線看起來更加柔和。再貼上一束束的下眼睫毛，並用高光打亮眼頭。

貴氣感輕煙燻妝技巧6：面部修容 畫出高挺鼻

用斜角掃在眼窩位置畫出C形，然後在鼻頭位置畫出V形，畫出「盒子鼻」，令鼻子更立體更高挺。

用陰影粉在顴骨位置往內掃，並順延至下顎線。胭脂塗抹在蘋果肌上，再把化妝掃壓扁，在顴骨上方塗上啞光高光。

貴氣感輕煙燻妝技巧7：點痣修容 優化五官

先用唇線筆勾劃唇形，再均勻塗上唇膏。最後，點上幾顆痣，改善眼距、面寬之餘，更可

營造氛圍感。

(資料來源: RED@胡還行)