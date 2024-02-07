情人節2024｜9大專櫃化妝修眉服務推薦！5分鐘打造女神級約會妝容

【專業彩妝服務/化妝服務】又到女士們最期待的情人節，想要以最佳狀態見心儀對象，除了揀選約會服裝外， 一個適合自己輪廓、貼服水潤又吸睛的妝容，絕對可以為整體造型加分，在他心中留下美好印象！《01女生》為你介紹以下品牌的專櫃化妝服務，當中包括M·A·C、Charlotte Tilbury、NARS等。由妝前美容護理、底妝、時尚精緻妝效等都一應俱全，為你度身打造一個女神級妝容！



情人節專櫃彩妝服務推介｜1.M·A·C

情人節專櫃彩妝服務推介｜M·A·C (官網)

M·A·C專業化妝師會為大家提供1對1專業個人化彩妝服務，當中包括#TAILOREDLOOK 為你度身訂造的專業妝容 (60分鐘)、#BROWMAKEOVER個人化眉妝及修眉服務，以及#INSTANT-ARTISTRY 即時提升化妝技巧 (60分鐘)。如果約會前沒有太多時間準備，不妨嘗試30分鐘的#BEAUTYBASICS快速打造精緻日常妝服務，化妝師會根據你的膚色輪廓，襯出最佳彩妝配搭，絕對是「快靚正」拯救妝容！

M·A·C 專櫃彩妝服務



需時：約30分鐘起

費用：HK$400起 (可全數兌換產品)



情人節專櫃彩妝服務推介｜2. BOBBI BROWN

BOBBI BROWN提供一系統化妝服務選擇，當中包括遮瑕妝效、遮蓋黑眼圈、完美眉妝、完美眼妝、修眉服務、打造新娘妝、華麗派對妝效、化妝師妝容等。而最吸引必定是5分鐘妝容彩妝服務，由專業化妝師為你設計專屬的快速化妝步驟，從此5分鐘化完妝出門口都不是夢。

BOBBI BROWN專櫃彩妝服務



需時：約20分鐘起

費用：HK$210起



情人節專櫃彩妝服務推介｜3. NARS COSMETICS

情人節專櫃彩妝服務推介｜3. NARS COSMETICS (官網)

NARS「Makeup Your Mind」 15分鐘專業彩妝指導服務，由專業化妝師為你打造專屬妝容，當中包括眼妝、完美底妝、面頰彩妝及魅力唇妝。大家更可獲得數碼彩妝紀錄、教學影片以及品牌獨家彩妝秘訣。

NARS COSMETICS專櫃彩妝服務



需時：約15分鐘



情人節專櫃彩妝服務推介｜4. shu uemura

shu uemura提供1對1專業服務，當中包括90分鐘 3D立體專業化妝masterclass、60分鐘3D立體專業化妝教室、20分鐘 3D立體修眉服務及60分鐘 3D立體專業化妝服務。化妝服務由國際認證首席化妝師提供的1對1專業化妝教學，課程內容包括專業妝前護理和面部按摩、個人化全方位3D立體塑形分析及個人化妝容指導等。

shu uemura專櫃彩妝服務



需時：約20分鐘起

費用：HK$350起 (可全數一次性兌換相同價值產品)



情人節專櫃彩妝服務推介｜5. Chantecaille

Chantecaille一系列經典彩妝產品，糅合草本護膚成分，深受不少女生歡迎。除提供美容護理服務之外，更有45分鐘專業彩妝服務，當中包括粉底、眼妝、胭脂、唇妝，報名費更可以悉數換購Chantecaille產品。

Chantecaille 專櫃彩妝服務



需時：約45分鐘

費用：HK$500起



情人節專櫃彩妝服務推介｜6. Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury的化妝品近年大受香港女生喜愛，配色設計簡直是為亞洲女生而設，用後可立即提升輪廓，輕鬆打造日夜不同約會派對妝容。品牌亦推出彩妝服務，當中包括60分鐘個人化彩妝服務、1對1彩妝教學等，為你打造合適妝容，在約會時散發個人獨特光彩！

Charlotte Tilbury 專櫃彩妝服務



需時：約60分鐘起

費用：HK$550起



情人節專櫃彩妝服務推介｜7. VALENTINO BEAUTY

Valentino Beauty提供全方位個人化化妝服務，以展現「原」美個性。預約費可以全數兌換 Valentino Beauty 產品，完成服務後可回贈專屬禮物乙份。彩妝服務當中包括FLIP YOUR SIGNATURE STYLE度身訂製焦點妝容 ; COUTURE MAKEUP CLASS設計個人化主題彩妝 ; #PRO COUTURE MAKEUP CLASS專業美妝教室，由首席化妝師分析輪廓及妝容需求 ，指導適合您的獨家化妝技巧。

VALENTINO BEAUTY專櫃彩妝服務



需時：約60分鐘起

費用：HK$980起 (可全數兌換產品)



情人節專櫃彩妝服務推介｜8. FENTY BEAUTY

FENTY BEAUTY 推出「1對1專業美妝教室」，當中包括4款引人注目的櫻桃瑰麗妝容，結合甜美與高貴的元素，令你在約會中自信感滿滿。另外，即日起至2月14日 ，凡於銀行中心 BEAUTY AVENUE FENTY BEAUTY 專櫃購買FENTY EDP ，或FENTY ICON絲霧半啞光唇膏，即可享有客製刻字服務。

FENTY BEAUTY專櫃彩妝服務



費用：HK$680 (須先支付HK$300訂金*)

預約並完成服務後，全數服務費用可一次性換購價值HK$680 Fenty Beauty 產品，更可額外享亮膚潤澤爽膚精華水50ml乙件 (價值HK$140)



情人節專櫃彩妝服務推介｜9. YSL Beauty

YSL Beauty 推出尊屬彩妝服務，包括90分鐘個人彩妝指導工作坊，由專業化妝師為你設計你的專屬妝容。

YSL Beauty專櫃彩妝服務



費用：HK$800 (必須預約，全數費用可於完成服務後換購正價YSL產品)

