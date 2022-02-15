黑色經典精品手袋｜Chanel、Loewe、LV、Gucci 15款小方包推薦

新的一年，如果妳想購入一款能陪你走過一整年的包，那「基本款」三個字絕對是妳挑包的關鍵字！儂編這次整理今年秋冬至明年春天上市的「黑色小方包」，低調的色彩加上沒有季度限制的設計，絕對能讓妳用上一整年。



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Chanel

Chanel 在今秋冬系列中設計師運用品牌最具識別度的菱格紋、皮穿鏈及雙 C Logo 三大經典元素做結合，並在簡練的方包線條下加入提把的設計，讓這款包有別於妳印象中的 11.12 或是 2.55，包除了優雅外，同時又多了幾分幹練的帥氣！

Louis Vuitton

「Dauphine」這款包初次於 2019 年 Louis Vuitton 早春大秀問世，簡練率性的線條，加上別具風格的金釦設計，個性有兼具氣質的設計，很快就成了許多女孩的最愛！本季品牌在包袋上多加了一條皮革編織金屬鍊帶，讓這款已經賣翻天的包變得更有魅力。

Dior

幾經典 Dior 藤格紋以更精巧方式呈現的「Caro」系列包款，是近年來品牌得當紅炸子雞！延續標誌性的元素，在本季品牌推出一款黑色方包，俐落的線條加上立體的分層，即便是小尺寸的設計依然擁有超強的收納性，在細節上除了運用 Dior 字樣組成的包釦外，金屬鏈帶更是一大巧思！除了以兩種不同粗細的方式組合呈現層次感，運用珍珠點綴的方式，更讓這款包宛如珠寶般閃耀。

Fendi

由新任創意總監 Kim Jones 一手打造的「Touch」包款，品牌以 FF Logo 為包釦設計，可單手按壓打開的巧妙設計，展現其品牌絕佳的創意，在整體輪廓上柔和的弧型修飾線條，接合著風琴式的分層設計，讓這款包在擁有女性柔美的氣質之餘，同時也擁有中性帥氣的樣貌。

Bottega Veneta

Bottega Veneta 的「Cassette」卡帶包，無疑是本年度最受歡迎包款！品牌運用獨家的編織技術呈現，讓包款在簡約之餘依然保有識別度！在皮質運用上除了常見的粒面小羊皮外，品牌在近期亦使用光滑的亮皮呈現，讓一款全黑的包能透過獨特皮質的光澤展現獨特的樣貌。

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Celine

Celine「Triomphe」系列的包款摩登復古的意象，亦成為品牌最具代表性的單品，在今年秋冬設計師運用奢華的珍稀皮紋，搭配上窄長的腋下包廓形，打造出一款宛如古董包風格的「Triomphe」，獨樹一格的設計，絕對能滿足時髦的酷女孩。

Loewe

在近年來穩坐 IT Bag 製造機寶座的 Loewe，在今年運用 Logo 符號呈現於一款名為「Goya」包款上，在設計上少了過去品牌常見的拼接元素，包袋整體以極度簡約方式呈現，透過頂級皮革自帶的細緻，讓這款包擁有雋永迷人的氣質。

Versace

總能給人性感、霸氣形象的 Versace，在包款的設計上亦延續此設計方式作為延伸，設計師在這款方包上將牌名字首「V」，以更具細緻的雕刻方式呈現，呼應其品牌 Logo，在包身上亦能看見 V 字的衍縫車線，仿舊的金屬五金，更展顯了品牌的奢華氣息。

Tod's

Tod's 近幾年不只鞋子賣得嚇嚇叫，連包款都能征服女人心！「Kate」系列的包款，運用鎖鏈為意象的霸氣包釦為重點，讓一款基本款的小包，也能擁又像珠寶首飾般，成為穿搭最畫龍點睛經的夥伴。

Bvlgari

珠寶起家的 Bvlgari，在這幾年包包也成了品牌的代表作！設計師在今年秋冬，將最具代表性的蛇頭元素以更簡約的方式呈現於包袋上，與珠寶同等的細緻工法製造，讓一款包不只揹出門很吸睛，放在家裡也能成為藝術品。

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Burberry

橫縱交錯的格紋，是 Burberry 最具標誌性的設計，這款名為「Lola」的包款， 便是將其格紋運用衍縫技巧呈現，並以近期火紅的 TB Logo 點綴，整體帶有帥氣叛逆的氣息，揮別了過去此格紋給人的英倫形象。

Saint Laurent

Saint Laurent 這只消光黑的信封包，有別於亮面皮質的面料，少了光澤的色彩，讓整體更為帥氣有個性，再加上「YSL」金色縮寫字樣加持，品牌自帶的率性魅力，酷女孩一定抵擋不了！

Prada

Prada 打開品牌的歷史資料，再次復刻這款標誌性的「Galleria」提包，將它方正不拖泥帶水的設計，展現了雋永、都會的樣貌，整體沒有過多的裝飾點綴，僅以一個倒三角的金屬皮標，來展現品牌獨特風格。

MiuMiu

一直以來就能勾起人少女心的 MiuMiu，近期推出的「Matelassé」包袋運用品牌專屬的抓皺設計，搭配上細緻的羊皮面料，並在背帶上點綴了水晶裝飾，讓整個方包即便是全黑的設計，但依然擁有女孩優柔的樣貌。

Roger Vivier

用方釦元素抓住萬千少女心的 Roger Vivier，在這回所推出的包袋上，運用更為摩登現代的方式演繹方釦，讓這只黑色提包即時沒有太多華麗的裝飾，但依然有品牌優雅且獨特的樣貌。

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