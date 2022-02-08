盤點2022春夏手袋35款　Chanel、Dior、Gucci、Celine必敗小CK！

迎接 2022 新的一年，有沒有人已經開始為自己的衣櫃除舊佈新？如果妳已經在準備新一季的購物清單，那在手袋部分的推薦請交給儂編！



這次我們從 Chanel、Louis Vuitton、Gucci、Celine...等品牌，到小資女最愛的 Michael Kors、Longchamp、Agnès b. 共計 35 款 2022 年春夏首季最新包款推薦！如果已經準備好揮霍犒賞自己一番的女孩們，這張購物清單一定能成為妳荷包縮水的原因。

35款2022春夏手袋推介，不論是精品款或小資款都有，相信總有一個啱你心水！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Chanel

提到包款，Chanel 絕對是女人最想要的夢幻清單！這款源自於 2022 年早春的黑白雙色 11.12 包款，延續經典的包型，搭配上雙色皮質的拼接，保持著此包袋簡練的特質，同時又因為搶眼的撞色設計，展現出經典款的新樣貌。

2. Louis Vuitton

在 Louis Vuitton 眾多包款中，「Capucines MM」絕對是收藏家等級的粉絲必買的包款！在 2022 年該包款再次以全新的面貌呈現，品牌運用細緻的皮革搭配剪羊毛的面料，讓整體充滿可愛、溫暖的氣息，在背帶上加入的老花圖案，更為該包款注入搶眼的品牌識別。

3. Dior

騰格紋是 Dior 最標誌性的識別符號！這次設計師延續此衍縫設計，並以半月包形式呈現此包款，並巧妙的將品牌織帶 Logo 藏於底部，搭背上手提及腋下肩背的特性，讓妳在秀包的時候可以低調的把 Logo 亮出來！

4. Gucci

因戰後物料短缺，意外成為替代工具的竹節元素，已成為 Gucci 最經典的設計，在新的一年設計師運用全黑的竹節元素，搭配上紅綠的寬肩帶設計，讓原本復古味十足的竹節包變得超級酷！

5. Bottega Veneta

Bottega Veneta 的「Cassette」卡帶包，絕對可以列為今年度最火紅的 IT Bag！中性的外型加上多款配色，以及不同的尺寸，讓該包款男女通殺，成為許多時尚咖的最愛！在 2022 年春季，品牌運用輕薄的紙質牛皮搭配亮眼的鵝黃配色，讓卡帶包擁有春盎然的樣貌。

6. Fendi

個品牌在農曆新年期間，無不端出最「喜氣」的設計為華人帶來祝福！Fendi 這次有別於過往運用金色、紅色等猖狂的色彩設計新年包款，品牌運用經典的「Peekaboo」為主軸，並且將金色的元素藏在車縫線及金屬釦件上，搭配上精巧的迷你尺寸，低調且奢華的設計方式，讓妳背一整年也不過時！

7. Chloé

擁有 IT Bag 製造機之稱的 Chloé，在新的一年依舊沒有要放過女孩的荷包！這款名為「Kattie」的手拿包，超吸睛的手提把設計，搭上巧克力般的包袋外型，隨意的拿在手上就能成為穿搭最吸睛的焦點！品牌亦附上一同色系背帶，想當成迷你小包揹也 OK！

8. Celine

在 BLACKPINK Lisa 強力的帶貨下，Celine 的「Triomphe」包款儼然已成為品牌最經典的設計！在 2022 春夏，設計師抓緊明年包袋 east west 的包袋風潮，將其包款原本方正的外型，改以長型的方式設計，並搭配上率性的金屬粗鏈帶，即便這款包穿上粉紅外衣，但帥氣的細節設計仍然能讓它成為酷女孩的最愛！

9.Balenciaga

提到酷女孩的愛包 Balenciaga 怎麼能缺席？品牌最經典的機車包在近年不僅以簡約的外型再次登場，近日設計師更用半月肩背包的方時重新演繹！這款名為「Le Cagole」的包款，保留所有帥氣的元素，並改以更為摩登的輪廓呈現，超酷的外型難怪櫃上的銷售人員會說：「想買這款包請填一下預購單。」

10. Burberry

Burberry 運用衍縫技法，將經典格紋化身為時髦包款，並延續 2022 年 east west 的包型趨勢，讓這款肩背包運用亮眼的色彩，搭配吸睛的金屬背帶，成為春夏下一個女孩最想購入的包款之一。

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11. Loro Piana

以頂級羊毛收服貴婦衣櫥的 Loro Piana，即便不跟上街頭的潮流還是能賣翻天！在近年品牌亦走入頂級包袋市場，在設計上依然不把重點放在「潮」這個字上，這款名為「Sesia Micro」的包，運用小牛皮為材料，簡練且帶有古典的風格，一看就知道擁有它的一定是氣質女孩！

12. Bvlgari

近幾年精巧的小箱包成為許多品牌爭相推出的包款，身為珠寶品牌的 Bvlgari，在新春之際運用珠寶盒的概念，設計出這款可愛的提包！設計師將經典的蛇頭以更為簡約的外型呈現，加上溫潤的象牙蛋白石色，優雅兩個字不用多詞彙便能呈現。

13. Delvaux

Delvaux 身為世界上最「資深」的包袋品牌，愛包成吃的女孩衣帽間裡一定要一顆！這款品牌最經典的「Brillant」包款，在 2022 年以迷你尺寸搭配唇膏紅登場，吸睛又時髦的外型，同時又不失去雋永的模樣，想找一款不過時的包選它準沒錯！

14. Salvatore Ferragamo

在設計上一直很有自己步調的 Salvatore Ferragamo，在 2022 年開春之際，用薄荷綠提前告訴妳春天來了！這款名為「Studio」的方形提包，用簡單的設計搭配上亮眼的色彩，準備讓女來成為春日裡最亮眼的女主角。

15. Prada

女孩們請準備好一壺膨大海！因為 Prada 這款三角包可愛的程度很值得妳用丹田放聲大叫！在 2022 春夏即將登場的「Triangle」，以品牌經典的三角鐵牌為發想，並搭配運動感十足的寬肩帶，以及亮黃色做搭配，我想這顆包買回家可能連男友都想跟妳搶。

16. Roger Vivier

貴婦鞋櫃人手一雙的 Roger Vivier，在包款的設計上也不容小覷！這只新春限定的「Nightlily」包款，運用凡爾賽鑽釦為主軸，並搭配亮眼的正紅色，需要去晚宴出入正式場合的女孩，這款包就是妳成為焦點的關鍵。

17. Versace

一直以來就給人狂野形象的 Versace，在近期也變得越來越可愛！這個「La Greca Signature」包款運用有趣的幾何呈現出品牌的經典圖紋，並搭配上可愛的粉色色彩，讓一只小方包也擁有像是口香糖般的甜美樣貌。

18. Tod's

Tod's 的「T-Timeless」系列包袋，用一個簡單又吸睛的 T 字金屬釦，讓該系列的設計全成為品牌的新經典！在 2022 年品牌運用典雅的藍色為基底，搭配上率性的鏈帶設計，想找百搭又不想流於基本款如此無聊的人，這個配色妳一定要入手！

19. Valentino

Valentino 在新的一年以這款 2022 年絕對會被紅的 east west 包款跟各位女孩的荷包打招呼！這款包體運用搶眼的黃色為基底，並搭配上標誌性環狀 V 字 Logo 點綴，可肩背可手提的特性，完全能滿足妳不同的搭配方式。

20. Saint Laurent

自帶性感氣息的 Saint Laurent 在新一季的包款中，運用細緻柔軟的面料再次演繹經典的「Niki」包款，搭配摩卡咖啡的配色，更展現了其包袋帥性不羈的樣貌。

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21. Loewe

Loewe 的「Gate」包款早已是女孩心目中的首選！在新年這個時節，品牌運用紅色寬背帶再次演繹這款經典包，相比於過去的皮革背帶，換上寬版的設計，讓整體變得更為年輕可愛！

22. Off-White

受到許多潮流人士愛戴的 Off-White，除了有征服滑板男孩的單品外，這款簡練卻又不失帥氣的方包，都會女孩也一定會喜歡！簡簡單單的外型設計，加上品牌標誌性的箭頭 Logo，時髦 OL 也能酷起來！

23. Christian Louboutin

用性感的紅底鞋征服萬千女人的 Christian Louboutin，在包袋上亦用了大鉚釘展現品牌的霸氣！搭配上帥性的包釦以及經典的紅色肩帶點綴，討厭撞包的女孩，Christian Louboutin 可以讓妳穿搭更獨一無二。

24. Bally

Bally在新的一年亦運用寶寶藍推出了全新的肩背包，簡簡單單的外型加上編織的背帶設計，搭配上精緻的 Logo 包釦，如果是剛認識 Bally 這款包可以當作初次入手該品牌的第一款包。

25. Michael Kors

Michael Kors 身為小資女精品到經品首選，在新的一年準備以一只馬鞍外型的「Hally」包款抓住女孩的心！將品牌縮寫結合帥性的鎖鏈設計，搭上焦糖色的包身，好搭又不失特色的設計，不管約或會工作在搭配上都很適合！

26. Coach

Coach 在近年不斷地提升品牌再提格上的工藝，於一月正式登場的這款「Rogue Top Handle」，將皮革製成鎖鏈的背帶，再加上可愛的焦糖色提把，整體帶點復古味又不失奇趣的細節，儂編第一眼看上就好喜歡啊！

27.Longchamp

以後去 Longchamp 不要只看上那些帆布摺疊包啦！品牌近年來的皮革包袋也很吸睛！例如這款全白的鱷魚壓紋肩背包，俐落的線條加上一只金屬竹節的包釦點綴，摩登的外型加上好入手的價格，小資女請將它列入購物清單裡。

28. Furla

想用平易近人的售價買到一款義大利設計的包嗎？那 Furla 不會上妳失望！這款三角形肩背包，簡約的外型加上純白百搭的設計，不管是上班族還是做日常搭配都很適合，極好入手的定價，讓妳無痛也能買到精品包。

29. Tory Burch

總能把度假的氛圍做出時髦感的 Tory Burch，這只老花水桶包亦延續其設計風格，精緻的提花面料搭配上焦糖色的皮革點綴，雋永的外型設計，新的一年想找一個陪伴妳一整年的包款，這個小水桶包一定能滿足妳！

30. Maje

法國輕奢品牌 Maje，這款印花托特大包，不僅展現了其細緻的印花技法，有趣的圖騰搭配品牌字樣，不僅在穿搭上能成為亮點，超級大的容量更能滿足妳的收納需求。

31. Marc Jacobs

Marc Jacobs 賣翻天的這款托特包，推出了全新的灰褐色配色！並搭配上迷你的精巧尺寸，耐看耐看又好保養的特性，對於精品初心者來說根本是一大福音！

32. Agnès b.

以休閒的法式風格深植人心的 Agnès b.，春夏的這只小提包，可愛俏麗的紅色加上細膩的皮革面料，不管是提去跟閨蜜野餐，還跟男友吃一頓法餐，全都很適合！

33. Sandro

近日不斷攻佔韓星衣櫃的 Sandro，亦推出了一款馬鞍形的丹寧肩背包！搭配上品牌縮寫的 Logo 印花，以及皮革包裹細節設計，年輕感十足的外型以及萬元有找的售價，很適合社會新鮮人入手！

34. Vivienne Westwood

叛逆且極具個性的設計，讓 Vivienne Westwood 一直以來就擁有一票擁護者！這款穿上皮革綁帶的包款「Betty」，搭配上正紅色外型及鉚釘的點綴，真的超級性感啊！

35. Charles & Keith

有沒有人跟儂編一樣，喜歡彩虹馬般的配色啊！這款 Charles & Keith 的小水桶包，超夢幻的色彩完全打中少女的心呀！精緻的漸層配色，以及細節上透明的鎖鏈設計，你說女孩能不心動嗎？

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