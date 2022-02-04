Hogan春夏最新7款厚底小白鞋推介　增高百搭一秒打造逆天纖瘦長腿

2022春夏想好要買什麼來犒賞自己了嗎？趁著領完年尾花紅，不妨替自己的小白鞋收藏補個貨，特別是那些熱愛厚底鞋，想擁有名模般黃金九頭身比例的女孩，千萬不要錯過我們這次替大家盤點的7雙Hogan休閒鞋，因為所有顯瘦關鍵都藏在厚底鞋的「高度」！



7款Hogan白色休閒波鞋推介，想有修長鉛筆腿九頭身不是夢！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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H597漆亮皮休閒鞋

2022 春夏系列全新鞋款 H597 以創新鮮明線條與顏色呈現Hogan大膽跳脫傳統的設計美學，鞋面波浪邊絨面皮革 H 字母與飽和明亮顏色極具特色，更以漆亮皮、小牛皮和科技布料等多種材質拼接點綴細節，內含品牌專屬記憶鞋墊，總體高度 4.5 公分，為春夏穿搭輕鬆注入多層次新元素。

Hyperactive漆亮小羊皮休閒鞋

2022 春夏系列Hogan在多款品牌經典小白鞋款加入精緻彩虹縫線元素，像是這款將品牌優雅美學帶到新穎地域的Hyperactive就是非常經典的作品。手繪感彩色縫線設計，在細節上突顯獨一無二風格。 6.2 公分鞋底搭配糖果色調的縫線設計洋溢著青春少女感，為低調的小白鞋注入一絲俏皮的個人特色。

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3R環保女士休閒鞋

承襲去年秋冬品牌主張的3R理念，再度採用Recycle(回收)、Reuse(重用)、Reduce(減少)和 Rethink(重新思考)、Respect(尊重)和 Revolutionize(改革)等概念注入單品。採用限量環保材質來製造，不但減少廢物的產生而且穿著體驗極度輕盈。品牌標誌性的 「H」LOGO字樣橫跨鞋面、鞋底及其紋理，尤其鞋面的立體設計更顯有型。

Olympia Z小羊皮女士休閒鞋

如果你的鞋櫃裡已經充斥了，各種高度的厚底小白鞋，本季春夏系列我們也推薦你試著返璞歸真，擁抱以擦染效果金屬山羊皮拼接，融合復古與華麗金屬光澤感的Olympia Z 。此鞋款總體高度 3.4 公分，同樣內含Hogan專屬記憶鞋墊，讓你輕巧地穿梭在都市叢林裡，展現簡練的時尚態度。

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Hyperactive小羊皮休閒鞋

本季Hyperactive將奢華運動元素融合大自然色彩，展現春夏繽紛氣息。除了我們最愛的金屬點綴小白鞋，此款時尚老爹鞋也有推出以玫瑰裸粉與莫蘭迪色系重新詮釋的夢幻配色，兼具街頭率性的同時也可以優雅可愛，總體高度 6.2 公分，是春夏出遊的百搭單品。

H58珠光山羊皮女士休閒鞋

熟悉Hogan這個品牌的女孩，一定是認識H585這個最受歡迎的系列之一，H585休閒鞋主打以新穎流線形設計演繹時尚都市風格，柔軟皮革鞋面加 上記憶泡沫內底緩震舒適，鞋款高度為 5.5 公分，整體設計流暢簡約又不失活力。

Midi H222蟒蛇紋山羊皮休閒鞋

至少在時尚圈熱銷6個季度以上的Midi H222，主打高度達 5 公分的超高厚底。本季品牌除了推出亮眼的金屬蛇紋，也同步打造全新莫蘭迪灰與燕麥白配色，運用上了一層灰階濾鏡低彩度的色系為主全是沈穩內斂的都會感。無論你鞋櫃裡是否已經有一雙Midi H222，本季都該在再囤一雙！

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