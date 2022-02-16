CHANEL首位亞裔女CEO從未接觸過時尚界　3點了解為何非她莫屬？

【CHANEL亞裔女CEO】CHANEL作為女生們趨之若鶩的時尚品牌。品牌創辦人Coco Chanel一手打造CHANEL王國，成為女生們趨之若鶩的時尚品牌！而CHANEL CEO之位亦足足丟空6年，新一年將會展開新一頁，此位將會由首位亞裔女性Leena Nair出任。Leena Nair是一位從未涉足時尚界，到底如何登上CHANEL CEO之位，所謂「新人新作風」，一同期待Leena Nair將會如何帶領CHANEL再上一層樓，承傳經典與永恆。



【CHANEL首位亞裔女CEO】CHANEL作為女生們趨之若鶩的時尚品牌。（IG@chanelofficial））

【CHANEL首位亞裔女CEO】創辦人Coco Chanel一手打造CHANEL王國新一年將會展開新一頁，（IG@chanelofficial）

【CHANEL首位亞裔女CEO】CHANEL CEO空缺6年 終由Leena Nair出任



CHANEL創立至今從未有一位亞裔女性擔任CEO一職，完全是打破百年傳統。自2016年Maureen Chiquet離職後，CHANEL CEO位置整整6年一直空缺，多年來未能物色到合適的人選，6年內由股東Alain Wertheimer代理。直到去年年尾，CHANEL宣布由52歲印籍Leena Nair出任CHANEL CEO一職，隨即震驚整個時尚界。

【CHANEL首位亞裔女CEO】CHANEL創立至今從未有一位亞裔女性擔任CEO一職，完全是打破百年傳統。（IG@leenanairhr）

【CHANEL首位亞裔女CEO】憑實力證明自己 被選為福布斯最具影響力女性



Leena Nair不但成為聯合利華（Unilever）首位亞洲女性兼最年輕的管理者，2021年更被選入福布斯雜誌《Forbes》最具影響力的女性，同年她再次寫下歷史，成爲首位時裝品牌CHANEL首位亞裔女CEO，亦是CHANEL任命最年輕的CEO。

【CHANEL首位亞裔女CEO】2021年Leena Nair更被選入福布斯雜誌《Forbes》最具影響力的女性。（IG@leenanairhr）

【CHANEL首位亞裔女CEO】Leena Nair帶領CHANEL 延續Coco Chanel女性哲學



【CHANEL首位亞裔女CEO】讀書時期電子工程學向來甚少女生就讀，使Leena Nair從而變得堅強，在男性主導當中闖出一片天。加上在聯合利華（Unilever）30年的洗禮，今年她要開展人生第二段旅程，對於自己有幸加入CHANEL，她在社交平台上寫道：「被任命爲香奈兒公司的全球首席執行官，我感到很慚愧和榮幸。這是一家相信創造自由、培養人類潛能、行動對世界產生積極影響的公司。」今次CHANEL打破百年傳統，由毫不相關的外人帶領，相信必定能CHANEL大放異彩，延續Coco Chanel的女性哲學。

時尚會變遷，但風格永存。 Coco Chanel