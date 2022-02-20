2022 LV老花手袋10大推薦　簍空水桶包、Tote Bag、迷你寶箱超萌

如果精品包要提到市佔率，Louis Vuitton 絕對名列前茅！以行李箱起家，讓品牌成為懂得的製作手袋的專家，再加上總能引領趨勢的設計，讓 Louis Vuitton 只要推出新包，就能成為女人的目標！



在 2022 年春夏新品及將上市以前，儂編搶先整理本季最受注目的老花包！讓妳先準備一張未來的購物清單。

2022 Louis Vuitton老花logo手袋Top 10推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

AlmaBB簍空雕花包

問世於 1934 年的「AlmaBB」，無疑是 Louis Vuitton 最具標誌性的包款，在每一季的發表中，該包款皆會以不同的配色再次勾引女的心！這次設計師發揮品牌高端的工藝，運用簍空的技巧，將 Monogram 以像是雕花的形式呈現，讓這款問世逼近 90 年的包擁有新的意象。

Cannes簍空水桶包

以化妝包為靈感的「Cannes」包款，是創意總監 Nicolas Ghesquière 上任後，最具標誌性的設計，其圓筒型狀加上耐裝的容量，以及多種的配色，在近幾年也加入了品牌的 “斷貨俱樂部”，延續簍空雕花的元素，該包款趁著紅色的內裡，讓整體用更酷的樣貌繼續抓住女人的心！

Petite Malle紅色雕花包

「Petite Malle」這個從硬殼行李箱所延伸的包款，絕對適當進許多收藏家最愛的包！延續行李箱的精緻做工，加上每一季別具巧思的變化總能讓人驚艷！這次品牌運用宛如窗花的方式呈現，讓這只硬殼包飄滿東方禪意。

Trunk簍空硬箱包

這款男女通殺的「Trunk」包款，同樣延續了品牌行李箱起家的精神，在本季加入了設計師的 “簍空” 行列，沒有紅色內襯的點綴，全黑的配色，搭配上銀色的金屬釦環，帥氣指數破表的外型誰能不愛？

迷你寶藏箱

這款未在品牌秀上及過往出現過的小包，運用宛如寶藏箱的外型為設計，搭配上金色的保護扣環以及經典的 Monogram 印花，再加上硬殼行李箱細緻的工法處理，如果妳是 Louis Vuitton 的資深鐵粉，這款包完全可以列入收藏！

同場加映：Chanel手袋2022｜Chanel 推金色晚裝手袋禮盒 附8款金屬光澤袋款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

Loop櫻花粉半月包

在 Louis Vuitton 2022渡假系列初次問世的「Loop」半月包，不到一年的時間設計師就為他換上新裝，不難看出品牌對它寄予厚望！這次在春夏系列中，換上了粉色的布質面料，帶點洗舊的色彩，搭配上經典的 Monogram，整體可愛浪漫的氣息，完全可以勾起所有人的少女心。

Onthego MM丹寧藍配色

為了通勤族而生的「Onthego MM」，能裝的下筆電、文件的特性，完全滿足了喜歡大包的人！在春夏的系列中 Louis Vuitton 運用宛如丹寧布的配色做設計，漸層洗舊的質地，像是穿上一條具有歷練的牛仔褲般雋永又迷人！

Petite Malle手拿肩背硬殼包

經典的「Petite Malle」硬殼包，這次除了用簍空方式登場外，在造型上亦推出了較為窄長的款式！以最具標誌性 Monogram 為主要配色，拉長深的造型，讓整體換然一新，變得更為摩登有趣。

子母水桶包

相比於品牌常見的水桶包，這款較為窄小的款式，宛如小籠包的外型真的超可愛！再搭上一個圓形的零錢包設計，以及漸層的藍色配色，年輕感十足的風格，又跟上小包的風潮，完全可以預測它上架一定會秒殺！

Capucines薄荷綠老花花配色

以品牌首間旗艦店為名的「Capucines」包款，是 Louis Vuitton 收藏家等級的系列，該包款不時以珍稀皮革的方式登場，展現品牌工匠的工藝，這次設計師以細緻的牛皮做呈現，它將巧思發揮在色彩上，品牌運用清爽的薄荷綠為配色，將標誌性的老花放到超級大！讓它以幾何圖型的方式呈現，原本成熟的「Capucines」，在這次春夏變得超級年輕！

同場加映：冬季限定手袋Top 5推介 Dior、Prada、Tory Burch經典logo超驚艷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

同場加映：黑色經典精品手袋｜Chanel、Loewe、LV、Gucci 15款小方包推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

LV麻將包、Speedy全都變成「枕頭包」！經典款再升級不想撞包就買它，下一個IT Bag登場！

2021秋冬Loewe吊床包、Puzzle全換上「秋分綠」！儂編推薦本季5大包款，全新「寬肩帶Gate」怎能不心動？

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】