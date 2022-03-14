日本穿搭達人巧用焦糖色單品　打造多個回頭率100%的復古文青Look

濃郁的焦糖色有種獨特的溫柔質感，就算全身都是焦糖色系的穿搭也不會顯得無聊，反而能展現溫柔內斂的氣質，腳上再搭上一雙黑色鞋子，既知性又優雅。



這篇 Dappei 就和大家一起來和日本時尚部落客 Yolmi 學習焦糖色秋冬搭配，總是喜歡大地色系或是奶茶色系的搭黨們，不妨抓緊秋冬的尾巴，在奶茶色細單品中加入一些焦糖色，感受這個色系的獨特魅力。

這位日本時尚部落客 Yolmi 的焦糖色和棕色單品相當多元，從上衣、大衣、毛衣、淺焦糖色長褲以及手提包和配件，都為穿搭點綴得剛剛好而且很吸睛。

（IG@y.o.l.m.i）

溫柔的焦糖色與休閒感十足的藍色絕對是絕配，不論深淺都可以，像 Yolmi 上衣選擇了一件淺藍色帽 T ，下身搭上一件淺藍牛仔褲，並搭上一件過膝焦糖色大衣，簡簡單單卻是滿分的高級感，很適合上班族的職場穿搭。

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米色的清淡感，焦糖色更多了磚紅色調， Yolmi 選擇了亮眼清新的白色上衣，搭上醇厚的焦糖色長褲，就像是穿上了和煦陽光的溫暖感，而抹茶綠色鞋款就顯得復古感，焦糖色、抹茶色和白色這三個色系不同單品的搭配也是 Yolmi 的挑選公式之一。

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相較於焦糖色的搶眼，灰色及黑色的沉穩感，尤其是搭上了材質柔軟的針織及毛衣單品，碰撞出不同的視覺色彩卻不過於突兀，尤其是灰色的百搭程度，正是秋冬時的氣質配色之一。

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不同深淺、材質的焦糖色穿出溫柔時尚感

整身都是焦色相同色系時，不同材質就能打造層次感，Yolmi 經常穿上用兩種深淺不一的焦糖色皮革外套或褲子，柔軟的皮質以及直筒褲或 A 字裙都可以修飾身形，特別推薦圖中 Yolmi 黑白格子的褲子搭上焦糖色系的上衣的配色。當今天的穿著的米白或黑白色系比較平淡時，拿著一只焦糖色皮革包或是靴子也是 Yolmi 拿手的高級感穿搭方案。

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Dappei 結語：

看了這位日本時尚部落客的焦糖色穿搭後，別再覺得焦糖色老氣而錯過了，想要集文藝復古還個性於一身的人，趕快來試一下 Yolmi 的穿搭術，會有不錯的效果。



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原文：除了大地色、奶茶色，日本部落客 Yolmi 用「焦糖色」穿出亮眼回頭率，復古又文藝一穿就愛上

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