燈芯絨3個挑選及穿搭示範　復古條紋顯高不挑人，簡約慵懶卻精緻

秋意濃，具有年代感的燈芯絨單品每到秋冬季節，都會吹起一股穿搭潮，輕鬆打造保暖文青風。



說起來，燈芯絨這材質發展的歷史悠久，燈芯絨這個詞源自於法文，代表是只有國王才能穿的布料，因此燈芯絨總給人一種獨特的年代感，從時尚圈一直到潮流都能看見它的身影，直至今日熱度依然不減!

那麼燈芯絨該怎麼挑選時髦又顯瘦呢，這篇 Dappei 就帶大家來看一看燈芯絨的挑選小秘訣以及穿搭 look 。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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挑選重點一：紋路質感

燈芯絨最大的特色就是表面的條紋質感，不僅自帶光澤，在燈光也會有明暗變化，因此寬紋路的燈芯絨就有可能會顯胖，如果搭黨們在意身材顯瘦的話，在挑選燈芯絨的質感時，就要注意挑選細條紋的。

挑選重點二：寬鬆版型

第二重要的就是版型，oversize 的寬大廓型的燈芯絨外套對各種身形的人來說更友好，內搭毛衣針織衫或是圓領襯衫就是復古甜美味，褲子的版型可以挑選上下直筒的剪裁，可修飾臀型，在滿足舒適的同時，也不會過於鬆垮。

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挑選重點三：顏色

經典的燈芯絨顏色包含大地色系或黑色，單穿就很有氣勢，也可以挑選飽和度低的色彩，就算是套裝的款式也不會給人浮誇張揚的違和感，完全不挑膚色，如果想要穿出前衛潮流感，同樣是挑選飽和度低的綠色、藍色或是粉色，不僅顯白又有活力。在長度上記得要選下襬長超過臀部的，就可以藏住大腿肉，修飾身形。

燈芯絨外套搭配牛仔褲或短裙以及帆布鞋，再加上現在十分流行的腋下包，這樣的組合就是常見的穿搭模版，日常外出或通勤都很適合。

當天氣再冷一點時，上衣不妨搭配一件淺色系的針織毛衣，例如白色或米色，下身穿上深色的燈芯絨長褲就十分保暖又帶點慵懶，讓燈芯絨自帶的獨特氣息替一身穿搭加分，簡單搭配就十分出彩，很適合周末出門逛街穿搭。

不規則開衩的燈芯絨長裙也別具特色，這時可以選擇深色的上衣搭配大地色或淺色的裙子，凸顯燈芯絨長裙的造型，也可以將毛衣塞進裙子中，顯出腰顯優化比例，達到視覺增高的效果。

Dappei 結語：

燈芯絨自帶的復古調調真的讓人欲罷不能，日常百搭更不挑穿，尤其是襯衫款可外穿可內搭，一衣多穿超實用。



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原文：秋冬的溫暖復古元素「燈芯絨」挑選秘訣及穿搭提案， 小技巧穿出好比例，簡約搭配也像精心打扮

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