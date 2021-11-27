收納｜日本人妻整理衣櫃小技巧：5步調動擺位　收納空間倍增？

【收納｜家居整理｜斷捨離】換季定必置入了許多新衣，令衣櫃幾乎迫爆。將不常穿、破損服裝丟棄，可有效騰出更多置物空間；不過要是難一下子做到「斷捨離」，不妨善用各種收納方法令衣櫃變整潔。



【日本收納｜家居整理｜斷捨離】日本人妻akane的家居則以黑、灰、白作主調，簡約卻帶點現代感。(akane.920@Instagram)

必學日本人妻「衣櫃收納法」

日本人妻擅於穿搭，亦擅於整理收納，將家居打理得井井有條。在社交平台不時充斥全白或以木系為主的無印風裝橫，不過akane的家居則以黑、灰、白作主調，簡約卻帶點現代感。akane與丈夫以及3名子女，一家5口居住，所住的家居卻一點也不凌亂，原因在於她非常懂得善用空間，令空間感大增，例如改變了服裝於衣櫃內的擺放位置，即能保持整齊。

【日本收納｜家居整理｜斷捨離】akane早前藉換季整理了一次衣櫃。(akane.920@Instagram)

掛鉤掛帽、手袋更慳位？

akane早前藉換季整理了1次衣櫃，她分享，經整理過後，每個季節只需輕微調動就可，無需大執也能保持整齊，如將春夏季衣服擺放在衣櫃的兩邊，秋冬季服裝則放於中央位置，在衣櫃內加設掛鉤，用以掛起帽子和手袋，既不用額外佔據衣櫃位置，也能一目了然，配襯造型時更方便。此外，akane在房間內增設有輪子的衣帽掛架，將常穿又容易打理的服裝掛在架上，不凌亂之餘，更方便隨時移動位置。

▼▼▼【按圖看】日本人妻akane的衣櫃收納法，5步驟分類，無需大執？▼▼▼

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浴室護理用品多 長期凌亂不堪？

此外，另一個教女生煩惱的地方，就是洗手間。除了擺放日常需要用到的洗手液、沖涼與洗髮用品，還需儲放各式各樣護膚品，更何況是一家五口的akane？單是洗漱用品已需準備5份，佔據一定的空間，可akane利用各種收納用品以及標籤仔細分類，如購入拖鞋收納架、收納盒、在鏡櫃門後裝上掛鈎擺放牙膏、牙刷，以及飾物等，看起來更整齊。

▼▼▼【按圖看】日本人妻akane家中的洗手間，她是如何收納？▼▼▼

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