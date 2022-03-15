盤點BLACKPINK Jisoo最愛Dior手袋　經典Lady Dior、馬鞍包均上榜

人氣韓國女團BLACKPINK一向都是時尚界的寵兒，而成員Jisoo更是Dior的全球品牌大使，充滿氣質的她每次都能完美演繹Dior的時尚單品。Jisoo在私下亦同樣是Dior的忠實粉絲，經常以不同的Dior手袋配搭私服。以下就為大家盤點了10個Jisoo喜愛的Dior手袋，一起來欣賞Jisoo的時尚穿搭吧！



Dior│Lady Dior手袋

Lady Dior手袋絕對是Dior的最經典的標誌性袋款，亦是Jisoo的愛包之一。Lady Dior以經典Cannage籐格紋縫線點綴頂級小羊皮，搭配造型圓潤的把手和D.i.o.r吊飾，一向給予人優雅斯文的感覺。不過，時尚感十足的Jisoo除了用Lady Dior配搭禮服外，更會以迷你Lady Dior手袋配搭牛仔褲等街頭悠閒風，展現Lady Dior的俏皮一面。

Dior│Dior Caro手袋

Dior Caro手袋是近年的新袋款之一，自推出以來就一直人氣高企。手袋以小牛皮配以大型藤格紋圖案縫線，並採用翻蓋設計，再配上金屬「CD」旋轉鎖扣，典雅又時尚。而Jisoo就入手了Dior Caro多款不同顏色及尺寸，日常使用率甚至比Lady Dior還要高，例如早前出席巴黎時裝週時就用上了螢光粉紅色的迷你Dior Caro手袋，為整個造型增加亮點。

Dior│30 MONTAIGNE手袋

30 MONTAIGNE手袋是Dior近年其中一款熱賣袋款，以長方形設計再配上復古金色色調金屬「CD」鎖扣，簡約時尚。Jisoo就入手了白色30 MONTAIGNE手袋，白色的設計盡顯Jisoo的溫文典雅，亦令Jisoo更顯白，成為造型亮點。

Dior│白色30 MONTAIGNE手袋。（IG@sooyaaa__）

Dior│Saddle馬鞍手袋

Dior Saddle手袋的特別馬鞍造型設計一向時尚感十足，可手提或肩背，配搭不同風格的服飾。Jisoo入手的Saddle馬鞍包則是經其黑色皮革款，配上白色西裝套裝及黑色印花貝蕾帽完美演繹法法甜美優雅。

Dior│Saddle馬鞍手袋時尚感十足。（IG@sooyaaa__）

Dior│Dior BOBBY手袋

Dior BOBBY手袋於2020年首度推出，精緻簡約設計加上大容量在推出後一直大受歡迎。而Jisoo就演繹了不同顏色的Dior BOBBY手袋，包括經典黑色、霧藍色、啡色等，可見Dior BOBBY十分百搭易襯，適合不同風格的女生。

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