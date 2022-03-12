長春花藍精品手袋、銀包9大推介　暖色顯活力、少女味濃增桃花運

色彩權威 Pantone 在上週公佈了2022年度代表色「長春花藍」，以冷冽的藍色為基調再加入充滿熱情的洋紅色，創造出充滿新意、被譽為「最溫暖冷色調」，讓全網立刻陷入紫爆中。



今天就讓儂編替你盤點9款染上長春花藍的開運皮夾，讓你帶在身上招桃花、迎好運，展開生機勃勃的2022年春季吧！

2022 Pantone 年度代表色 - 長春花藍精品銀包、手袋、卡片套9大推介。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Chanel

經典菱格紋搭配同色調的小雙C Logo點綴在銀包正前方，Chanel三折銀包一直是品牌的熱銷單品，除了時常處在缺貨狀態的黑色、米色、粉色和紅色之外，可以想像2021年底到2022年的長春花籃一定會成為另一個超級熱銷色。

Balenciaga

身為Balenciaga銀包的忠實擁護者，儂編只能說「用過就回不去」！特別是超耐裝的三折小皮夾，不只能裝下各種卡片、紙鈔還有零錢袋。重點是皮革表面會隨著使用時間變得越來越柔韌，觸感也會越來越好，如今再點綴上長春花藍和花卉印花，實在沒有不敗的理由！

Loewe

全球深陷疫情低迷氛圍中，Loewe創意總監Jonathan Anderson為了能鼓舞大家的士氣，特別在2021年秋冬特別替時尚圈帶來結合繽紛配色的時尚藝術治療。讓你拋開焦糖、深棕、純黑...等陰鬱的配色，拿著能點亮整體造型的精巧美包、開心過每一天。

Salvatore Ferragamo

最有少女心的義大利精品Salvatore Ferragamo，無論是招牌芭蕾舞鞋或是各種皮件都延續著頂級皮革工藝技術和溫柔婉約的品牌形象，像是這款三折信封式銀包揮別俐落線條改以少見的弧形設計，並起在包口點綴玫瑰金色按扣，運用圓潤輪廓去呈現出少女感。

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Coach

來自紐約的Coach不只有大家熟悉的老花包，許多以皮革為主的簡約款式皮件也是大家很愛的品項，像是長年處在熱銷排行的馬車Logo皮夾就是非常經典的款式。不同於大家常見的黑色中性款，結合繽紛配色的小銀包反而更能展現你的個性。

Longchamp

不同於前面介紹的各類皮夾，儂編也特別精選了一款適合拿來當作包中包的Longchamp小零銀包。相信大家一看到它，都會知道這款小銀包是用品牌最經典的Le Pliage水餃包為靈感，將其縮小並同時保留拉鍊、皮革袋蓋...等經典元素，是一款送禮自用兩相宜的高CP單品。

Michael Kors

雖然現在迷你包盛行，但相信還是有很多的女孩深信長夾招財一說，因此我們不免俗地還是要推薦這款Michael Kors長夾，但這款皮夾最特別的地方是它在拉鍊底部有搭配皮革提環，能輕鬆拎在手上，非常適合平時外出採買生活日常用品，懶得帶大包包時使用。

Tory Burch

如果你是需要掛識別證進出辦公室的都會OL，我們非常推薦這款附背帶的Tory Burch小卡包，你不僅可以將各種卡片放進裡面，也可以塞一些鈔票和零錢在裡面。如果你跟儂編一樣是外食族，特別適合在中午外出用餐時，掛在身上和同事一起出門。

Marc Jacobs

不只是相機包、便當袋和托特包，平價高CP的Marc Jacobs小皮件也是很多小資女的最愛，像是我們這次推薦的長春花籃卡片套，就是本次精選的9款小皮件中定價最便宜的款式。如果你正好想找送閨蜜的聖誕節禮物，我們也非常推薦它喔！

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