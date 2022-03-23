約會穿搭10個Do&Don't｜露Bra帶、底褲痕倒胃口　穿著應視乎場合

大部分的香港女生其實對穿著都蠻有一套，即使不是時尚達人，也有自己的味道，若是你平常對自己的穿搭覺得還可以，但一碰上「約會穿搭」就有點不知所措，那可以繼續看下去~



到底哪些踩雷的衣服盡量不要穿？怎麼穿可以比較安全，而且更吸引人呢？

不想過分打扮嚇走人，但以真面目示人又太赤裸、不尊重？10個約會穿搭Do & Don't必看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 不過度裸露性感

除非你已經預想這次約會的目的就是要OOXX，不然不要穿著過度裸露或性感的服裝，例如低胸小可愛配短裙／熱褲再加雙高跟鞋，這樣雖然很辣，但也容易讓對方有錯誤的遐想。

2. 不要過度誇張的打扮

什麼叫過度打扮？從上到下都穿上自己最時髦的行頭，頭飾、超時尚洋裝、項鍊、耳環、大濃妝、超高高跟鞋，全部加在一起不是「認真」打扮，而是過頭了。

3. 不要穿讓人看不懂的衣服

其實大部分的男生對服裝、時尚真的沒什麼概念，長裙、短裙、過膝裙、及膝裙、A字裙對他們來說都只是「裙子」，他們在乎的更多是臉、身材、個性、聊不聊得來，所以基本上只要不要太誇張的打扮，不太會被扣分，所以不要穿男生看不懂的，例如「復古圓點洋裝」（男生會以為你穿阿婆的洋裝來約會）、某品牌皺摺洋裝（男生以為你穿窗簾）…

4. 不要穿你平常不會穿的衣服

每個人都有自己最舒適的風格，並不是叫你不特地打扮，而是不要為了約會改變自己的穿搭，例如個性中性化的女生穿粉紅色蕾絲洋裝去約會，那樣你絕對會十分不自在，反而無法展現自己原本的個性和魅力。

5. 不要完全不打扮

承上題，但也不要完全不打扮，展現「最真實的自己」。還是要稍微在平常的打扮之上，花點小巧思。假設平常喜歡穿T-shirt配牛仔褲，約會時可以穿個大圓領、稍微露肩的T恤，緊身一點的牛仔褲。平常上班都素顏，約會可以化一點如面試的淡妝。

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1. 微露性感小心機 胸、腿、肩選一個

性感部位選一個就好，看是要低胸、微露香肩、還是展現大長腿，全都露就有點太多了！

2. 素色、飽和度低的衣服不失敗

白灰黑絕對是不失敗首選，可以知性、可以性感、也可以看起來很專業。不過也有研究數據顯示，穿著藍色系的服裝，會讓約會對象感覺很安心，也是一個很安全的顏色。高飽和度的衣服，如大紅色、寶藍色、亮橘色、螢光粉紅，這些顏色很看人穿，膚色或氣質不適合穿起來就不會為你加分，也可能會讓對方感覺很突兀。

3. 貼身比寬鬆的好

英文裡有一個詞叫 baggy ，指的就是衣服很寬鬆很像一個袋子，你當然不會想要約會對象覺得你像一個袋子。有些衣服是很時尚，剪裁很特別，但整件像一個馬褂、披風，這種還是留到其他時候再穿出來亮相。或是像最近很流行的寬褲，就不適合再搭配寬鬆的上衣，而可以穿緊身一點的襯衫或無袖上衣喔！

4. 穿著不是看對象 是看場合

我看到某雜誌說「如果跟反主流憤青出去就穿牛仔褲，要是跟法律顧問約會就穿裙子，跟金融業男子的話穿高跟鞋，跟知名DJ 的話就穿平底鞋。」這我完全不同意。穿著是看場合，不是看對象。高級餐廳應該正式，約在運動酒吧就應該隨性。

5. 內衣褲的選擇也要搭配衣服

你以為我說的是被扒光的時候比較美嗎！？不是啦！而是絕對要注意自己的內褲痕有沒有貼在裙子或褲子上，如果材質比較軟或貼身的下半身，就要穿無痕的內褲。若是穿著透膚的上衣就要盡量搭配接近膚色的內衣，當然也有人喜歡在白衣裡穿黑色內衣展現性感，但這部分我是覺得見仁見智，想要隱晦些還是以淺色作為選擇會更好。另外，也要注意肩帶會不會外露、內衣側緣的脫線會不會從袖口露出來，也許有些男生不會注意到，但對於比較重視小細節的男生，這些可是很扣分的！

有沒有發現？

我建議的穿搭方法並不侷限風格或某種樣式，主要是整體呈現的「形式」上的選擇，有人喜歡龐克、有人喜歡民族風、有人喜歡簡約、有人則偏好少女浪漫風，你不需要去迎合對方喜歡的風格，更不需要因為當下流行，而選擇一種你自己並沒有那麼自在的服裝。

穿搭最重要的核心還是要「忠於自我」，我想會來看這篇文章的你我都不是時尚達人或穿搭專家，我們約會的對象大概也不會是，我們「一般人」其實不需要特別穿搭什麼名牌服飾或依照電視時尚節目、時尚雜誌的建議，只需要為約會多花了一些心思，避免穿搭得太突兀或奇怪就好了。

不要「成為別人」，而是立基在你原本的風格上，展現更美的自己。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】