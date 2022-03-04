恤衫怎穿才突顯活力不古板？牛仔、格仔、白恤衫4款不敗穿搭秘訣

恤衫為每個人衣櫃常備單品之一，搭編認為它值得有個「穿搭百變怪」的稱號，什麼風格都可以融入恤衫做搭配，但恤衫怎麼穿都像去上班的困擾也深植在許多人的心中吧！



接下來要反轉這個刻板印象，讓搭黨們用恤衫輕鬆創造休閒感，透過布料、樣式及配件的選擇營造休閒風格，並加碼如何用黑白恤衫穿出優雅從容的時髦搭配。

黑白恤衫

黑白恤衫要穿的休閒，可以將恤衫扣子解開一、兩顆露出一些肌膚，既性感又隨性，或是全開內搭小背心下著牛仔褲率性又質感，或是恤衫外面套件針織背心兼具保暖與層次感，不知道搭黨們是否跟搭編一樣，在冷冷的冬天特別偏好穿戴金色飾品為整體搭配添加暖色調元素，為秋冬帶來溫暖的感覺。

牛仔恤衫

在材料的選擇基礎上，牛仔恤衫帶給人的休閒氛圍已經拉到最滿，要使這個單品更突出，可以在牛仔這個元素延伸發揮，經典的 denim on denim 搭上小白鞋或是馬靴，都是不出錯的搭配，另外單寧牛仔與「紅色」單品互相呼應也是非常出挑。

條紋、格紋、圖騰恤衫

掌握休閒風格可以挑選印花恤衫，不管是條紋、格紋或是其他印花圖騰恤衫，都能帶給人輕鬆自在的放鬆氣息，挑選版型、廓形寬鬆大器的恤衫當外搭罩衫或是搭配棒球帽、草帽，都能快速休閒的時髦出街。

亨利領恤衫

亨利領恤衫沒有領片，少了有領恤衫的嚴肅感，透過配件搭配及選對樣式就能輕易穿出休閒感，想用恤衫穿出休閒感非常簡單，不僅以上幾點要素能做到，還有恤衫的下襬紮法也是一門學問，像是下襬紮個扭結或是將寬鬆恤衫紮成短版恤衫都能有不同風貌。

Dappei 結語：

不同類型的恤衫都能穿出不一樣的休閒感，是在下班後去小酌一杯時改造上班的搭配，或是獨自出門喝杯咖啡、與朋友聚聚都能巧妙運用恤衫不費力擁有適合當下的休閒感 look，根據自己的風格拿捏最適合自己的恤衫休閒穿搭。



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