法國158cm嬌小KOL顯瘦增高穿搭　V領衫、連身裙最有神奇視覺效果?

亞洲女生一直都很羨慕歐美女生高挑又纖瘦的身形，她們普遍的身高都在160以上，而且身材比例也很好，「嬌小」這個形容詞似乎很難應用在歐美女生的身上。不過法國有一位只有158cm身高的女生，卻憑嬌小的身形及時尚穿搭闖出名堂，長著一張精緻如洋娃娃般的臉孔她擁有極高人氣，看她在IG上展現出良好身材比例的穿搭，真的完全看不出來原來她是小個子女生呢！

法國時尚達人Camille Yolaine原來只有158cm高。(camilleyolaine@IG)

這位來自法國阿爾薩斯的女生Camille Yolaine是Instagram上人氣很高的穿搭時尚達人，她曾經在法國媒體My Little Paris和品牌Rouje中當過編輯，現在的她是自由作家，不時也會擔任品牌的模特兒，極具時尚經驗及觸覺。從Camille Yolaine的Instagram中不難看出她特別鍾愛復古風，到底158cm的她會用什麼樣的穿搭技巧讓自己顯得又高又瘦的呢，一起看看她的穿搭靈感吧！

短上衣和外套

增高穿搭第一招就是利用位短版的上衣或外套來修飾身形比例。(camilleyolaine@IG)

身高比較嬌小的女生就需要靠比例來取勝，最好看的身材比例當然就是身短腿長，上下身是5:8的比例就最完美。Camille Yolaine其中一招的顯高穿搭技巧，就是利用短版的上衣打造好比例，可以在她的Instagram上看到她有很多不同款式的短版上衣和外套，特別是針織的上衣，充滿古典的刺繡和顏色，十分吸引眼球，每一件都充滿俏皮感，但又不失法式優雅風格。

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另外Camille Yolaine也經常會配搭各種短版外套，特別是挺身的西裝外套，因為較小的女生通常肩膀都會比較短窄，挺身又有墊肩的西裝外套可以修飾肩膀位置，平衡上身比例，而挺身的西裝外套也有很好的顯瘦及藏肉效果，視覺上線條更俐落。

V領上衣

Camille Yolaine的另一個顯高小秘訣就是穿V領的上衣。(camilleyolaine@IG)

Camille Yolaine的另一個顯高小秘訣就是穿V領的上衣，如同露出腳踝可增加長腿視感一樣，女生最性感最纖瘦的除了腳踝之外就是鎖骨位置，纖細的鎖骨可以讓你整體看起來更顯瘦，而且露出些微胸口位置可以延長脖子的線條，整體看上起就有「拉高」了的感覺，因為脖子長度也是讓視覺上增高的一個關鍵部位，而且V領衣服也可以散發一點小性感的女人味。

連身裙

Camille Yolaine也很喜歡穿上充滿少女感的碎花連身裙。(camilleyolaine@IG)

身為一個浪漫的法國女生又怎麼可以沒有一條清新又甜美的碎花連身裙呢，Camille Yolaine會選擇高腰和有束帶款式的連身裙，可以凸顯腰部線條之餘還可以拉高腰線，那麼雙腿的比例自然就會更加修長！連身短裙建議選膝蓋以上的長度，而連身長裙則建議在腳踝以上，露出腿部最纖細的位置就可以營造出雙腿又長又瘦的錯覺了！

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粗跟鞋、鬆糕鞋

Camille Yolaine會用粗跟鞋來代替高跟鞋，對於少穿高跟鞋的女生來說更容易接受。(camilleyolaine@IG)

嬌小的女生想要增高最直接又快速的方法就是穿高跟鞋，但是少穿高跟鞋的女生簡直就是寸步難行，而且還要忍受腳痛，其實可以跟Camille Yolaine一樣穿粗跟鞋或是鬆糕鞋，不但搭配起來跟高跟鞋的效果一樣好看，又可以達到增高顯腿長的效果，走路也不會困難！