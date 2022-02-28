穿搭假領片除打造層次感更顯臉小　1秒穿出法式浪漫、日系甜美感

配件往往能在整體穿搭中起到加分效果，除了常見首飾、頭飾、皮帶以外，近來崛起的「領片」也是一個別出心裁的單品，不僅能使簡單的上衣多了層次感，也能透過選擇娃娃領的款式創造出減齡的效果，接下來為搭黨們帶來以下幾種不同風格的領片搭配，以及教學與如何選擇適合自己風格的款式。

日系可愛

娃娃領日系可愛風格，常常會有蕾絲點綴、圓弧的領子以及可愛的繫帶，搭配相同帶有蕾絲元素的連身裙或是簡單的上衣、裙子上，增添穿搭層次感的同時多了日系微萌氛圍，想快速讓穿搭有日系萌萌感，非蕾絲領片莫屬了。領片不僅是搭配中的調味劑，還有小頭的效果，選擇大領片款式，在視覺上頭部有縮小的錯覺，進而臉也變小，有這個困擾的搭黨們不妨能試試這項單品。

法式浪漫

泡泡袖元素的連衣裙或是上衣搭配領片非常有法式復古獨特的氣息，掌握慵懶法式穿搭可以選擇寬鬆條紋襯衫套裝搭上印花領片碰撞出浪漫風情，改造且放大原有的襯衫領，加上領片後多了衝突的美，不管男女都能用領片打造屬於你的法式浪漫，想一秒走在巴黎街頭的搭黨們推薦給您印花領片。

歐美率性

率性的長版風衣選擇版型較大且簡潔的領片，與髮型及其他單品配合絕對是套氣場爆棚的搭配。想要隨性歐美的搭黨們，選擇緊身上衣搭配領片會是一個特別出彩的打扮，除了能修手臂外也能創造歐美大器時髦感。最後，最簡單不出錯的穿搭公式 —— 上寬下窄，以領片打造太平洋肩膀，下半身選擇短褲露出纖細腿部或是緊身單品，輕鬆駕馭歐美領片穿搭。

Dappei 結語：

開始想嘗試從極簡風格轉換到具有穿搭層次感的搭黨們，領片會是一項既特別又好駕馭的選擇，希望搭黨們看完以上文字都能找到自己喜歡的風格單品入手，經過配件的加持一起時髦起來吧！

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