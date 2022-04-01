Blackpink Lisa最愛Celine手袋盤點「野生Lisa」5大吸睛休閒穿搭

Blackpink女團成員們的時尚穿搭和妝容技巧，一向都是女生們追捧的指標。早前3月22日Lisa就返回自己家鄉泰國，剛下飛機後就被粉絲們圍住。只見Lisa身穿代言品牌 CELINE外套閃亮登場，之後將其脫下綁在腰間，露出招牌螞蟻腰。因為與CELINE品牌簽約代言，Lisa 經常穿搭代言品牌出席各種活動，就算日常休閒裝束也是CELINE，今天《01女生》為大家盤點Lisa的5個CELINE休閒穿搭，看看她是如何搭配手袋襯出時尚風格。



Blackpink女團成員2020年正式與時尚品牌CELINE簽約，成為CELINE形象大使。（@LALALALISA_M）

CELINE休閒穿搭1：亮色帽衫 配軍裝褲



本月22日在機場野生捕獲Lisa，就是穿著CELINE亮色帽衫，下身搭配黑色寬鬆的軍裝褲。而早前在法國巴黎參加時裝週時，Lisa亦有穿搭著一身裝束在街上遛狗，配戴花邊漁夫帽，有種酷酷的街頭風同時，又帶點俏皮感。

CELINE休閒穿搭2：皮外套 配緊身牛仔褲



Lisa化身CELINE帶貨女王（@LALALALISA_M）

2021年年尾時在韓國首爾，Lisa收到Celine的邀請，拍攝了一輯秋冬時裝照。Lisa身黑色皮革圓領外套，裡面搭配印有Celine標誌的運動背心，還特意展現了當時還未在市面推出的CELINE Triomphe「凱旋包」。

CELINE休閒穿搭3：緊身上衣 配寬鬆牛仔褲



Lisa穿緊身上衣，搭配寬鬆牛仔褲的穿搭，可以說是相當休閒的搭配方式，而很多時候不想花太多時間搭配衣服，這樣簡單的兩件套也是很多女生休閒的選擇之一。是要稍稍在腰間加上一條細長的小腰帶，又或是在上衣外套上一件寬鬆西裝，時尚感直接就一擁而出！而Lisa上手拎的是「Horizontal Cabas」系列更是2021年春夏新款，也是在官方公布發售前，就已經供給Lisa代言宣傳。

Lisa成為Celine 首個全球品牌形象代言人（@LALALALISA_M）

CELINE休閒穿搭4：亮色圓領短袖 配牛仔短褲



（@LALALALISA_M）

時尚品牌CELINE一向推出的款式都相對少女，而Lisa這一身的裝束與圖片1比較，相對典雅高貴一些，而圓領上衣設計更加有種優雅溫柔氣質。而Lisa手上的Celine手袋，更是女生們大愛的「Vertical Cabas bag」，也許也是受到Lisa經常在個人社交平台分享自己穿搭的影響，很多女生也專門去CELINE門市購愛「Lisa同款」。

CELINE休閒穿搭5：針織毛衣 配絲綢長褲



Lisa身穿Celine白色針織毛衣，下身搭配棕色絲綢質感長褲，也是很容易學來的「兩件套」，其實如果你是Lisa的粉絲，不難發現Lisa經常以短款上衣，搭配寬鬆長褲的方式作為休閒裝。而Lisa背著的正是2020年9月新推出的「Celine Medium 16 bag」，是CELINE品牌創意總監Hedi Slimane上任後推出的首個手袋，當時因Lady Gaga率先著手而一炮而紅，後也成為一眾上班OL族女生們的熱門選擇。