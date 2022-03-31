LV經典手袋換上牛仔Monogram秒賣斷貨　Speedy、Loop老花包超減齡

Louis Vuitton 是許多女孩買精品包的首選，近年來隨著復古風潮的延續，被戲稱為老花的 Monogram，更成為櫃上秒殺的款式，這個誕生於 1896 年的元素，雋永的樣貌在本季有了新的變化！



設計師透過牛仔丹寧的面料重新演繹，並運用四款標誌性的包款呈現，想用年終買一顆包犒賞自己的女孩，這次的丹寧老花包絕美的外型一定能滿足妳！

抵制仿冒而生

Louis Vuitton為抵制仿冒品，設計出火紅至今的 Monogram老花圖案。（Source：Louis Vuitton）

以行李箱起家的 Louis Vuitton，因為首創的平頂硬殼箱讓品牌從此聲名大噪！也因為如此在創立之初，品牌成了當年許多行李箱製造商的 “致敬” 對象，Louis Vuitton 第二代傳人喬治威登（Georges Vuitton），為了杜絕仿冒品的問題，便運用品牌縮寫加上花朵、鑽石，以及四葉草輪廓，進而誕生出火紅至今的 Monogram，該元素 126 年的歲月變化下，不管是與藝術家結合，還是以傳統的方式呈現，這個識別性極高的符號，都能抓住所有人的目光。

換上牛仔裝

在本季迎接春夏之際，Louis Vuitton 再次將 Monogram 以新的面貌呈現，有別於過去獨特的帆布材質，這次工匠將目光看向年輕感十足且輕盈的丹寧面料，並透過緹花的技巧，將 Monogram 以更別緻的方式轉化成包款，從近年熱賣的「半月包」，到品牌紅過半世紀的「Speedy」，全都換上時髦的牛仔裝。

用丹寧跨越90年

這次 Louis Vuitton 用四款不同時期誕生的包款來演繹 Louis Vuitton 丹寧系列的 Monogram，透過從 1930 年的「Speedy」到 2022 年早春初次問世的「Loop」，設計師用跨越 92 年時空的設計，來應證 Monogram 經典不敗的地位，儂編在這裡將整理這 4 款包袋的售價及細節介紹，它們時髦的外型，絕對可以讓妳掏錢買單！（點擊放大查看價錢）▼▼▼

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Speedy

這款在 1930 年代呼應當時交通科技起飛而誕生的包款，最初被以「Express」之名推出，隨著時代的推移它更名為「Speedy」，它耐裝又好搭配的同性，亦成了許多女星在搭飛機或各種交通上首選的包款，在名人的效應下，該包款已成為許多人認識 Louis Vuitton 的首款包！身為 IT Bag 的大前輩，這次換上牛仔裝，經典的外型不變，整體多了更年輕、活潑的氣息。

OnTheGo

在小廢包成為主流的現今，Louis Vuitton 在包款的設計上除了緊追潮流外，同時也沒忘記要照顧需要通勤的時髦 OL，這款「OnTheGo」托特包，裝的下文件、小筆電的特性，加上簡練的輪廓外型，讓它成為許多人通勤包的首選，這次換上更輕鬆的丹寧外衣，讓妳在穿搭上更容易上手。

Dauphine

在 2019 年春夏，由創意總監 Nicolas Ghesquière 親自操刀的「Dauphine」包款，透過一只簡練的金色 Logo 包釦，及摩登感十足的外型，瞬間登上品牌經典包的系列中，這次換上丹寧牛仔面料，在金色鏈帶的搭配下，整款包變得更酷、更有味道。

Loop

2022 年早春，Louis Vuitton 再次發揮品牌製造爆款的功力，設計師緊跟半月包的風潮，推出這款名為「Loop」的包款，運用流線的線條，搭配上雙鏈帶設計，帶點未來感的風格，很難不成為穿搭的焦點。

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